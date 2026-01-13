Kompaktne voolikukast CR 3.110, rõdule
Kompaktne voolikutrummel taimede kastmiseks rõdul, katuseterrassil ja väikeses aias. Mugav ja kiire vooliku kokku- ja lahtikerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks hoiustamiseks kodumajapidamises.
Esimene siseruumides kasutatav, rõdule ette nähtud voolikutrummel vabastab teid raskete kastekannude tassimisest. Kompaktne voolikutrummel CR 3.110 on hea kastmiseks rõdudel, katuseterrassidel ja väikestes aedades. Usaldusväärne tilgavaba süsteem ja praktiline lisatarvikuhoidik tagavad mugava kastmise. Kaks sisseehitatud Aqua Stop liitmikku võimaldavad voolikuid mugavalt vett laiali pritsimata lahutada. Tänu tarvikute ja voolikuotste nutikale hoiustamisele ei satu vett enam vaibale või parketile. Lisaks võib voolikutrumli CR 3.110 kinnitada siseruumi veekraanile, kuna sellel on siseruumiseadmetega ühilduv kraaniadapter. Lisaks saab siseruumidesse ette nähtud voolikurulli kasutada toitevoolikuna seadmetele K2 ja paljudele muudele.
Omadused ja tulu
Sisaldab 10 pluss 2 m kõrgkvaliteetset ftalaadivaba voolikut
Otsik
2 Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminekut, mis võimaldavad voolikud pritsmevabalt lahti ühendada
Lapik seinakinnitus
Kraaniadapterid sise- ja väliskraanidele
Kasutusvalmis
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|10
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|10 (5/16")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|145 x 285 x 330
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Scope of supply
- Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 2 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
- Otsik: 1 tk.
- 5/16" voolik: 10 m
- 5/16" ühendusvoolik: 2 m
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Kruvid ja tüüblid seinale kinnitamiseks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.