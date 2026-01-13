Esimene siseruumides kasutatav, rõdule ette nähtud voolikutrummel vabastab teid raskete kastekannude tassimisest. Kompaktne voolikutrummel CR 3.110 on hea kastmiseks rõdudel, katuseterrassidel ja väikestes aedades. Usaldusväärne tilgavaba süsteem ja praktiline lisatarvikuhoidik tagavad mugava kastmise. Kaks sisseehitatud Aqua Stop liitmikku võimaldavad voolikuid mugavalt vett laiali pritsimata lahutada. Tänu tarvikute ja voolikuotste nutikale hoiustamisele ei satu vett enam vaibale või parketile. Lisaks võib voolikutrumli CR 3.110 kinnitada siseruumi veekraanile, kuna sellel on siseruumiseadmetega ühilduv kraaniadapter. Lisaks saab siseruumidesse ette nähtud voolikurulli kasutada toitevoolikuna seadmetele K2 ja paljudele muudele.