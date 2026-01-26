Metallist voolikukäru HT 80 M
Töökindel voolikukäru HT 80 m koos reguleeritava terasraami ja ergonoomilise käepidemega. Töökindel, korrosiooni tõrjuv terasraam ja trummel. Koos voolikujuhiku ja sujuvalt töötava käsivändaga.
Terasraamiga kõrgkvaliteetne voolikukäru HT 80 on hea keskmise suurusega kuni suurte alade ja aedade kastmiseks. Metallraam ja -trummel. Mõlemad elemendid on roostevabad ja äärmiselt tugevad. Reguleeritava kõrgusega raam, millel on kasutuslihtsuse tagamiseks libisemisvastane ja ergonoomiline käepide. Täiendavad omadused: voolikujuhik, sujuvalt töötav käsivänt ja vooliku nurkliitmik. Sisaldab kahte universaalset voolikuliitmikku Plus. Kõik, mis on vaja täiuslikuks aiaks. Kärcheri uuenduslik voolikute hoiustamissüsteemi komplekt loob uued funktsionaalsuse-, disaini- ja kvaliteedistandardid. Modernsed ja kompaktsed voolikukärud võimaldavad voolikut kiirelt ja hõlpsalt kokku kerida ilma käsitsi suunamata. Kärcheri voolikukärud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega.
Omadused ja tulu
Nurga all vooliku üleminek
- Tänu nurga all olevale vooliku ühendusele voolik ei väändu. Seega on tagatud maksimaalne veevool.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Koos 2 universaalvooliku konnektoriga Plus
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Voolikujuhik ja vabalt pöörlev käsivänt
- Vooliku lihtsaks peale- ja mahakerimiseks
Terasraam ja -trummel
- Töö- ja korrosioonikindel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|5,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Voolikuliitmik: 2 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -seadmed
