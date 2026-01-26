Terasraamiga kõrgkvaliteetne voolikukäru HT 80 on hea keskmise suurusega kuni suurte alade ja aedade kastmiseks. Metallraam ja -trummel. Mõlemad elemendid on roostevabad ja äärmiselt tugevad. Reguleeritava kõrgusega raam, millel on kasutuslihtsuse tagamiseks libisemisvastane ja ergonoomiline käepide. Täiendavad omadused: voolikujuhik, sujuvalt töötav käsivänt ja vooliku nurkliitmik. Sisaldab kahte universaalset voolikuliitmikku Plus. Kõik, mis on vaja täiuslikuks aiaks. Kärcheri uuenduslik voolikute hoiustamissüsteemi komplekt loob uued funktsionaalsuse-, disaini- ja kvaliteedistandardid. Modernsed ja kompaktsed voolikukärud võimaldavad voolikut kiirelt ja hõlpsalt kokku kerida ilma käsitsi suunamata. Kärcheri voolikukärud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega.