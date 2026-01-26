Metallist voolikukäru HT 80 M/komplekt
Voolikukärukomplekt HT 80 M koos voolikukäruga HT 80 M, sealhulgas 20 m pikkune voolik PrimoFlex® Plus (1/2"), pihustuspüstol Plus, neli universaalset voolikuliitmikku Plus ja 3/4" liitmik keermestatud kraanile.
Voolikukärukomplekt HT 80 M sisaldab järgmist: metallkäru HT 80 M, 20 m pikkust voolikut Performance Plus (1/2"), ühte pihustuspüstolit Plus, nelja universaalset voolikuliitmikku Plus (kolm tavalist, üks Aqua Stopiga) ja ühte 3/4" keermega kraaniliitmikku.
Omadused ja tulu
Vabalt pöörlev käsivänt
- Vooliku lihtsaks kokkukerimiseks.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Vastupidav terasraam ja -trummel
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Vooliku juhik
- Vooliku lihtsaks peale- ja mahakerimiseks
Komplekti kuulub 20 m 1/2“ voolik Performance Plus, pihustuspüstol Plus, 4 universaalset voolikukonnektorit Plus ja G3/4 kraaniadapter
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|20
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 20 (1/2")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|8,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scope of supply
- Voolikuliitmik: 3 tk.
- Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1
- Otsik: 1 tk.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Köögiaed
