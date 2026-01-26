Metallist voolikukäru HT 80 M/komplekt

Voolikukärukomplekt HT 80 M koos voolikukäruga HT 80 M, sealhulgas 20 m pikkune voolik PrimoFlex® Plus (1/2"), pihustuspüstol Plus, neli universaalset voolikuliitmikku Plus ja 3/4" liitmik keermestatud kraanile.

Voolikukärukomplekt HT 80 M sisaldab järgmist: metallkäru HT 80 M, 20 m pikkust voolikut Performance Plus (1/2"), ühte pihustuspüstolit Plus, nelja universaalset voolikuliitmikku Plus (kolm tavalist, üks Aqua Stopiga) ja ühte 3/4" keermega kraaniliitmikku.

Omadused ja tulu
Vabalt pöörlev käsivänt
  • Vooliku lihtsaks kokkukerimiseks.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Vastupidav terasraam ja -trummel
  • Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
  • Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Vooliku juhik
  • Vooliku lihtsaks peale- ja mahakerimiseks
Komplekti kuulub 20 m 1/2“ voolik Performance Plus, pihustuspüstol Plus, 4 universaalset voolikukonnektorit Plus ja G3/4 kraaniadapter
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 20
Vooliku läbilaskevõime (m) max. 20 (1/2")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 8,4
Kaal, sh pakend (kg) 9,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 420 x 570 x 853

Scope of supply

  • Voolikuliitmik: 3 tk.
  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1  
  • Otsik: 1 tk.

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Metallist voolikukäru HT 80 M/komplekt
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Köögiaed
