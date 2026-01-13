Koostatud voolikukärukomplekt HT 3.400 sobib suurepäraselt keskmise suurusega ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Tänu uuenduslikule kokkupanekusüsteemile saab seda vaevata ja väga ruumisäästlikult hoiustada. Varustuse üksikasjad: reguleeritava kõrgusega käepide, nurkliitmik, vabalt pöörlev kerimisvänt ja uudne süsteem seadme kokkupanekuks, et tagada ruumisäästlik hoiustamine. Täielikult koostatud. Kõik, mis on vaja perfektsele aiale.