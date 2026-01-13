Voolikukäru HT 3.400
Kompaktne voolikukäru, millel on reguleeritava kõrgusega käepide, nurkliitmikuadapter, kerimisvänt ja uudne kokkupanekuvõimalus ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult koostatud.
Koostatud voolikukärukomplekt HT 3.400 sobib suurepäraselt keskmise suurusega ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Tänu uuenduslikule kokkupanekusüsteemile saab seda vaevata ja väga ruumisäästlikult hoiustada. Varustuse üksikasjad: reguleeritava kõrgusega käepide, nurkliitmik, vabalt pöörlev kerimisvänt ja uudne süsteem seadme kokkupanekuks, et tagada ruumisäästlik hoiustamine. Täielikult koostatud. Kõik, mis on vaja perfektsele aiale.
Omadused ja tulu
Kasutusvalmis
Vabalt pöörlev käsivänt
- Vooliku lihtne lahti ja kokku kerimine.
Suured rattad
- Parandatud liikuvus.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Näitajad: 40 m 1/2" voolik või 30 m 5/8" voolik või 20 m 3/4" voolik
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Kokkuklapitav
- Ruumisäästlik hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|390 x 450 x 700
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -tarvikud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.