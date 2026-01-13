Täielikult koostatud 1/2" vooliku kärukomplekt HT 3.420 sobib suurepäraselt keskmise suurusega ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Tänu uuenduslikule kokkupanekusüsteemile saab seda vaevata ja väga ruumisäästlikult hoiustada. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 20 m pikkune 1/2" voolik PrimoFlex®, otsik, 3 voolikuliitmikut, 1 Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik, G3/4 kraaniadapter ja G 1/2 üleminek. Jõudlus: 40 m pikkune 1/2" voolik või 30 m pikkune 5/8" voolik või 20 m pikkune 3/4" voolik. Miski ei takista enam aia hooldust.