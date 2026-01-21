Kastutusvalmis voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8" sobib suurepäraselt keskmise suurusega ja suuremate alade ja aedade kastmiseks. Tänu uuenduslikule kokkupanekusüsteemile saab seda vaevata ja väga ruumisäästlikult hoiustada. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 20 m pikkune 5/8" voolik PrimoFlex®, otsik, Plus (2.645-177), 3 voolikuliitmikut, 1 Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik, G3/4 kraani adapter ja G1/2 üleminek. Jõudlus: 40 m pikkune 1/2" voolik või 30 m pikkune 5/8" voolik või 20 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega.