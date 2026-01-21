Voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8"
Kompaktne voolikukäru, millel on reguleeritava kõrgusega käepide, vooliku nurkliitmik, vabakäiguga kerimisvänt ja uudne seadme kokkupanekusüsteem ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult koostatud.
Kastutusvalmis voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8" sobib suurepäraselt keskmise suurusega ja suuremate alade ja aedade kastmiseks. Tänu uuenduslikule kokkupanekusüsteemile saab seda vaevata ja väga ruumisäästlikult hoiustada. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 20 m pikkune 5/8" voolik PrimoFlex®, otsik, Plus (2.645-177), 3 voolikuliitmikut, 1 Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik, G3/4 kraani adapter ja G1/2 üleminek. Jõudlus: 40 m pikkune 1/2" voolik või 30 m pikkune 5/8" voolik või 20 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega.
Omadused ja tulu
1x Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek
20 m 5/8" PrimoFlex® voolik
3x vooliku üleminek
Kasutusvalmis
Vabalt pöörlev käsivänt
- Vooliku lihtne lahti ja kokku kerimine.
G 3/4 kraani adapter ja G 1/2 reduktor
Suured rattad
- Parandatud liikuvus.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Näitajad: 40 m 1/2" voolik või 30 m 5/8" voolik või 20 m 3/4" voolik
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Kokkuklapitav
- Ruumisäästlik hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|20
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 20 (5/8")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|5,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|390 x 450 x 700
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -seadmed
