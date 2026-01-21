Voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8"

Kompaktne voolikukäru, millel on reguleeritava kõrgusega käepide, vooliku nurkliitmik, vabakäiguga kerimisvänt ja uudne seadme kokkupanekusüsteem ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult koostatud.

Kastutusvalmis voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8" sobib suurepäraselt keskmise suurusega ja suuremate alade ja aedade kastmiseks. Tänu uuenduslikule kokkupanekusüsteemile saab seda vaevata ja väga ruumisäästlikult hoiustada. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 20 m pikkune 5/8" voolik PrimoFlex®, otsik, Plus (2.645-177), 3 voolikuliitmikut, 1 Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik, G3/4 kraani adapter ja G1/2 üleminek. Jõudlus: 40 m pikkune 1/2" voolik või 30 m pikkune 5/8" voolik või 20 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega.

Omadused ja tulu
1x Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek
20 m 5/8" PrimoFlex® voolik
3x vooliku üleminek
Kasutusvalmis
Vabalt pöörlev käsivänt
  • Vooliku lihtne lahti ja kokku kerimine.
G 3/4 kraani adapter ja G 1/2 reduktor
Suured rattad
  • Parandatud liikuvus.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Näitajad: 40 m 1/2" voolik või 30 m 5/8" voolik või 20 m 3/4" voolik
  • Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Kokkuklapitav
  • Ruumisäästlik hoiustamine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 20
Vooliku läbilaskevõime (m) max. 20 (5/8")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 5,4
Kaal, sh pakend (kg) 5,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 390 x 450 x 700

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8"
Voolikukäru HT 3.420 komplekt 5/8"
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väiksemate puude langetamiseks
  • Köögiaed
  • Aiatööriistad ja -seadmed
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.