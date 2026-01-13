Voolikukäru HT 4.520 komplekt 1/2"
Väga mobiilne voolikukäru hoiustuskonksu ja tarvikuhoidikuga. Reguleeritava kõrgusega käepide, nurkühendusadapter, vabakäiguga kerimisvända käepide ja uudne kokkupanekusüsteem.
Kasutusvalmis voolikukäru. Uus täielikult koostatud 1/2" vooliku käru HT 4.520 koos tarvikuhoidjaga pihustuspüstoli, pihustustoru jms jaoks ning hoiustushaakidega lühikesele voolikule on täidetud ideedega. Praktiline: enam pole vaja pikka voolikut lohistada läbi aia, kuna manööverdatav käru on kastmiseks alati kasutaja käeulatuses. Pikk voolik on ühendatud kraaniga, keritakse maha ja sinna see jääb. Sel viisil jäävad peenrad, põõsad, mööbel ja voolik ise terveks. Kastmine toimub seejärel voolikukäru ümber mugavalt lühema voolikuga. Miski ei takista enam aia hooldust! Veelgi enam, HT 4.520 komplekti 1/2 "on tänu uuenduslikule kokkupanekuviisile lihtne hoiustada ja see võtab minimaalselt ruumi. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 20 m pikkune 1/2" voolik PrimoFlex®, otsik, 3 voolikuliitmikku, 1 Aqua Stopiga voolikuliitmik, G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga. Jõudlus: 50 m pikkune 1/2" voolik või 35 m pikkune 5/8" voolik või 23 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud.
Omadused ja tulu
1x Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek
20 m 1/2" PrimoFlex® voolik
3x vooliku üleminek
Nurga all vooliku üleminek
Kasutusvalmis
Hoidik pihustustorude ja pihustite jaoks
- Parandatud liikuvus.
Vabalt pöörlev käsivänt
- Vooliku lihtne lahti ja kokku kerimine.
G 3/4 kraani adapter ja G 1/2 reduktor
Suured rattad
- Parandatud liikuvus.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|20
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 20 (1/2")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 485 x 857
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -tarvikud
