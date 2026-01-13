Kasutusvalmis voolikukäru. Uus täielikult koostatud 1/2" vooliku käru HT 4.520 koos tarvikuhoidjaga pihustuspüstoli, pihustustoru jms jaoks ning hoiustushaakidega lühikesele voolikule on täidetud ideedega. Praktiline: enam pole vaja pikka voolikut lohistada läbi aia, kuna manööverdatav käru on kastmiseks alati kasutaja käeulatuses. Pikk voolik on ühendatud kraaniga, keritakse maha ja sinna see jääb. Sel viisil jäävad peenrad, põõsad, mööbel ja voolik ise terveks. Kastmine toimub seejärel voolikukäru ümber mugavalt lühema voolikuga. Miski ei takista enam aia hooldust! Veelgi enam, HT 4.520 komplekti 1/2 "on tänu uuenduslikule kokkupanekuviisile lihtne hoiustada ja see võtab minimaalselt ruumi. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 20 m pikkune 1/2" voolik PrimoFlex®, otsik, 3 voolikuliitmikku, 1 Aqua Stopiga voolikuliitmik, G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga. Jõudlus: 50 m pikkune 1/2" voolik või 35 m pikkune 5/8" voolik või 23 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud.