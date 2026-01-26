Voolikukäru HT 4.520 komplekt 5/8"
Väga mobiilne voolikukäru hoiustuskonksu ja tarvikuhoidikuga. Reguleeritava kõrgusega käepide, nurkühendusliitmikud, et vältida vooliku väändumist, vabakäiguga kerimisvänt ja uudne kokkupanekuvõimalus ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult koostatud.
Kasutusvalmis voolikukäru. Uus kasutusvalmis voolikukäru HT 4.520 komplekt 5/8" koos tarvikuhoidjaga pihustustorudele pihustuspüstolitele jms jaoks ning hoiustushaak lühikesele voolikule on ideedega täidetud komplekt. Enam pole vaja voolikut vaevaliselt lohistada läbi aia, kuna käru on kastmiseks alati käeulatuses ja seega kastmiskohas. Pikk voolik on ühendatud kraaniga, keritakse maha ja sinna see jääb. See hoiab vooliku aiapeenardest, põõsastest ja mööblist eemal. Lühema voolikuga kastetakse umbes 3–5 m kaugusel voolikukäru ümber. Ja tänu kokkupandavale ehitusele on HT 4.520 hõlpsasti ruumisäästlikult hoiustatav. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 23 m pikkune 5/8" voolik PrimoFlex®, otsik, kolm voolikuliitmikku, üks Aqua Stopiga voolikuliitmik, G3/4 kraaniadapter ja G1/2 üleminek. Jõudlus: 50 m pikkune 1/2" voolik või 35 m pikkune 5/8" voolik või 23 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud.
Omadused ja tulu
1x Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek
20 m 5/8" PrimoFlex® voolik
3x vooliku üleminek
Nurga all vooliku üleminek
Kasutusvalmis
Hoidik pihustustorude ja pihustite jaoks
- Parandatud liikuvus.
Vabalt pöörlev käsivänt
- Vooliku lihtne lahti ja kokku kerimine.
G 3/4 kraani adapter ja G 1/2 reduktor
Suured rattad
- Parandatud liikuvus.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|20
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 20 (5/8")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|5,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 485 x 857
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -seadmed
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.