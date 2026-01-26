Kasutusvalmis voolikukäru. Uus kasutusvalmis voolikukäru HT 4.520 komplekt 5/8" koos tarvikuhoidjaga pihustustorudele pihustuspüstolitele jms jaoks ning hoiustushaak lühikesele voolikule on ideedega täidetud komplekt. Enam pole vaja voolikut vaevaliselt lohistada läbi aia, kuna käru on kastmiseks alati käeulatuses ja seega kastmiskohas. Pikk voolik on ühendatud kraaniga, keritakse maha ja sinna see jääb. See hoiab vooliku aiapeenardest, põõsastest ja mööblist eemal. Lühema voolikuga kastetakse umbes 3–5 m kaugusel voolikukäru ümber. Ja tänu kokkupandavale ehitusele on HT 4.520 hõlpsasti ruumisäästlikult hoiustatav. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, 23 m pikkune 5/8" voolik PrimoFlex®, otsik, kolm voolikuliitmikku, üks Aqua Stopiga voolikuliitmik, G3/4 kraaniadapter ja G1/2 üleminek. Jõudlus: 50 m pikkune 1/2" voolik või 35 m pikkune 5/8" voolik või 23 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud.