Voolikukäru HT 4.530 Hose Guide Kit 1/2"
Eriti mobiilne, vastupidav ja äärmiselt praktiline: voolikukäru, mis muudab aiavooliku hoiustamise imelihtsaks. Voolikukärul on reguleeritava kõrgusega käepide ja uuenduslik kokkuklapitav disain.
Uuel täielikult kokku pandud voolikukärul HT 4.530 Hose Guide Kit 1/2" on mitmeid nutikaid omadusi. Selle tugev voolikujuhik ja lihtne käsitsemine võimaldavad seda sarnaselt kärule aias ringi tõmmata. Selle uuenduslik kokkuklapitav disain muudab käru kompaktseks ja selle hoiustamise lihtsaks. Lisaks on seadmel ka ergonoomiline ja reguleeritava kõrgusega käepide, 30 m 1/2" voolik PrimoFlex®, düüs, 3 voolikuliitmikku, 1 voolikuliitmik Aqua Stop ja messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga.
Omadused ja tulu
Praktiline voolikujuhik
- Vooliku ühtlaseks kokku kerimiseks käepideme abil – puudub vajadus voolikut käega suunata.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Nurga all vooliku üleminek
- Ennetab vooliku väändumist – tagab maksimaalse veevoolu.
Kasutusvalmis
Vabalt liikuv käepide
- Vooliku lihtne lahti ja kokku kerimine.
Suured rattad
- Parandatud liikuvus.
Reguleeritava kõrgusega käepide
- Käepideme saab alla lükata, et tagada ruumisäästlikum hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|30
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 30 (1/2")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|6,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 485 x 857
Scope of supply
- Voolikuliitmik: 3 tk.
- Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
- Otsik: 1 tk.
- Voolik PrimoFlex 1/2": 30 m
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -seadmed
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.