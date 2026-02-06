Uuel täielikult kokku pandud voolikukärul HT 4.530 Hose Guide Kit 1/2" on mitmeid nutikaid omadusi. Selle tugev voolikujuhik ja lihtne käsitsemine võimaldavad seda sarnaselt kärule aias ringi tõmmata. Selle uuenduslik kokkuklapitav disain muudab käru kompaktseks ja selle hoiustamise lihtsaks. Lisaks on seadmel ka ergonoomiline ja reguleeritava kõrgusega käepide, 30 m 1/2" voolik PrimoFlex®, düüs, 3 voolikuliitmikku, 1 voolikuliitmik Aqua Stop ja messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga.