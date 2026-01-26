Premium CR 7.220 automaatne voolikutrummel on kompaktne ja võimaldab voolikuid maha ja peale kerida sõlmi tekitamata. Vooliku sissetõmbemehhanism töötab automaatselt ning on ühtlane ja pidev. Automaatsel voolikurullil on ka integreeritud voolikupidur, mis tagab vooliku juhitava sissetõmbamise. Tänu kompaktsetele mõõtmetele ja lamedale seinakonsoolile saab voolikutrumlit paigaldada ruumisäästlikult. Lisaks saab reguleerida kallet vahemikus 0° kuni 180°, kasutades praktilist nurkseadet, et tagada objektide ja seinte tõhus kaitse.