Voolikukast Premium CR 7.220, automaatne
Automaatne voolikutrummel Premium CR 7.220 vooliku automaatseks sissetõmbamiseks ja sujuvaks kokkukerimiseks. Võib kallutada 0° kuni 180°, reguleeritava kallutuspiirikuga ja, ruumi säästva lameda seinakonsooliga.
Premium CR 7.220 automaatne voolikutrummel on kompaktne ja võimaldab voolikuid maha ja peale kerida sõlmi tekitamata. Vooliku sissetõmbemehhanism töötab automaatselt ning on ühtlane ja pidev. Automaatsel voolikurullil on ka integreeritud voolikupidur, mis tagab vooliku juhitava sissetõmbamise. Tänu kompaktsetele mõõtmetele ja lamedale seinakonsoolile saab voolikutrumlit paigaldada ruumisäästlikult. Lisaks saab reguleerida kallet vahemikus 0° kuni 180°, kasutades praktilist nurkseadet, et tagada objektide ja seinte tõhus kaitse.
Omadused ja tulu
Sealhulgas 20 pluss 2-m tippkvaliteediga ftalaadivaba (< 0,1%) 1/2'' voolik
Otsik
1 vooliku üleminek
1 Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek
G 3/4 kraani adapter ja G 1/2 reduktor
Lisatarvikute mugav hoiustamine
Kasutusvalmis
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|10,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 506 x 420
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
