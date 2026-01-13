Voolikuriputi
Vastupidav voolikuriputi seina külge kinnitamiseks. Praktiline ja ruumisäästlik. Koos otsikute hoiustamise võimalusega. Kõikidele standardsetele aiavoolikutele.
Vastupidav voolikuriputi, mida on lihtne seina külge kinnitada. Praktiline, ruumisäästlik voolikuriputi, millel on hoidik otsikutele. Voolikuriputi sobib kõikide standardsete aiavoolikutega. Kõik, mida on vaja täiuslikule aiale. Kärcheri uuenduslik voolikute hoiustamissüsteem loob uued funktsionaalsuse-, disaini- ja kvaliteedistandardid. Voolikute kiire ja lihtne kerimine käsitsi suunamiseta. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Lihtne välisseina külge kinnitada.
- Lihtne hoiustada
Praktiline ja ruumisäästlik hoiustamisruum pihustuspüstolitele ja -otsikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|160 x 250 x 180
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud