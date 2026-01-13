Voolikuriputi Plus
Töökindel voolikuriputi Plus, mida on lihtne seina külge monteerida. Vooliku praktiline ja ruumisäästlik hoiustamine. Hoiustamissahtel otsikutele, pihustuspüstolitele, üleminekutele ja aiakinnastele. Sobib kõikidele tavalistele voolikutele.
Kärcheri töökindlat voolikuriputit Plus on lihtne seinale monteerida. See on ruumisäästlik ja pakub mitmeid hoiuvõimalusi otsikutele ja pihustuspüstolitele. Lisaks on sellel hoiustamiskoht ka liitmikele, pihustitele ja töökinnastele. See sobib kõigi tavaliste aiavoolikutega. Kärcheri uuenduslik voolikute hoiustamissüsteem loob uued funktsionaalsuse-, disaini- ja kvaliteedistandardid. Need võimaldavad voolikut ruumisäästlikult kiiresti ja lihtsalt peale ja maha kerida. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Hoiustamisvõimalus otsikutele ja pihustuspüstolitele
Vooliku praktiline ja ruumisäästlik hoiustamine.
- Kõik tarvikud on korralikult ja ühes kohas hoiustatud.
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Vastupidavad materjalid
- Pikk kasutusiga
Hoiustamissahtel üleminekutele, pihustitele ja aiakinnastele.
Seinakinnitus
- Lihtne seina külge kinnitada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|145 x 300 x 305
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud