Kärcheri töökindlat voolikuriputit Plus on lihtne seinale monteerida. See on ruumisäästlik ja pakub mitmeid hoiuvõimalusi otsikutele ja pihustuspüstolitele. Lisaks on sellel hoiustamiskoht ka liitmikele, pihustitele ja töökinnastele. See sobib kõigi tavaliste aiavoolikutega. Kärcheri uuenduslik voolikute hoiustamissüsteem loob uued funktsionaalsuse-, disaini- ja kvaliteedistandardid. Need võimaldavad voolikut ruumisäästlikult kiiresti ja lihtsalt peale ja maha kerida. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!