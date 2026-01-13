Voolikurull Premium HR 7.300
Kastmisjaam voolikute ja aiatarvikute praktiliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Eemaldatav trummel, otsikute, pihustuspüstolite ja pihustustorude hoiustusvõimalus ning ruumikas hoiustuskast.
Kompaktne kastmisjaam. Kasutusvalmis voolikurull Premium HR 7.300 mobiilseks või statsionaarseks kasutamiseks. Sobib ideaalselt väiksemate ja keskmise suurustega aedade kastmiseks. Tänu selle erinevatele hoiustamisvõimalustele on kõik asjad lõpuks ometi oma kohal. Omadused: eemaldatav trummel (kaks-ühes), lisatarvikute hoidikud pihustuspüstolite ja otsikute hoiustamiseks, lisatarvikute kast muude aiatööriistade, näiteks kühvlite, aiakinnaste jms hoiustamiseks. Sisaldab seinakinnitust ja kahte vooliku üleminekut ning täiendavat klambrit pihustustorudele. Sobib kõikidele tavalistele voolikutele (näitajad: 30 m 1/2" voolik või 20 m 5/8" voolik või 12 m 3/4" voolik. Täielikult monteeritud. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
2x vooliku üleminek
Eemaldatav voolikutrummel (kaks-ühes)
Hoiustamisvõimalus otsikutele ja pihustuspüstolitele
Lisatarvikute hoidik vooliku külge kinnitatud pihustustorule või pihustitele
Ruumikas hoiustamiskarp aiakinnastele, kühvlitele jms.
Näitajad: 30 m 1/2" voolik või 20 m 5/8" voolik või 12 m 3/4" voolik
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Vastupidavad materjalid
- Pikk kasutusiga
- Kasutusvalmis
Seinakinnitus
- Kastmisjaam voolikute ja aiatarvikute praktiliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks
- Lihtne seina külge kinnitada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 515 x 510
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud
