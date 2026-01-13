Kompaktne kastmisjaam. Kasutusvalmis voolikurull Premium HR 7.300 mobiilseks või statsionaarseks kasutamiseks. Sobib ideaalselt väiksemate ja keskmise suurustega aedade kastmiseks. Tänu selle erinevatele hoiustamisvõimalustele on kõik asjad lõpuks ometi oma kohal. Omadused: eemaldatav trummel (kaks-ühes), lisatarvikute hoidikud pihustuspüstolite ja otsikute hoiustamiseks, lisatarvikute kast muude aiatööriistade, näiteks kühvlite, aiakinnaste jms hoiustamiseks. Sisaldab seinakinnitust ja kahte vooliku üleminekut ning täiendavat klambrit pihustustorudele. Sobib kõikidele tavalistele voolikutele (näitajad: 30 m 1/2" voolik või 20 m 5/8" voolik või 12 m 3/4" voolik. Täielikult monteeritud. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.