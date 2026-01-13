Kompaktne kastmisjaam. Kasutusvalmis 1/2" vooliku trumlikomplekt Premium HR 7.315 mobiilseks või statsionaarseks kasutamiseks väiksemate ja keskmise suurustega alade ja aedade kastmisel. Tänu selle erinevatele hoiustamisvõimalustele on kõik asjad lõpuks ometi oma kohal. Omadused: eemaldatav trummel (kaks-ühes), tarvikute hoidikud pihustuspüstolite ja -otsikute korralikuks hoidmiseks, tarvikute kast aiatööriistade, näiteks kääride, kühvlite, töökinnaste jms hoidmiseks. Sisaldab seinakonsooli, 15 m pikkust 1/2" voolikut PrimoFlex®, otsikut, 3 voolikuliitmikku, 1 Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmikku, G3/4 kraani adapterit ja G1/2 üleminekut ning lisaklambrit pihustustorudele. Täielikult koostatud. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!