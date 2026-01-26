Voolikurulli Premium HR 7.315 komplekt 5/8"

Kastmisjaam voolikute ja aiatarvikute praktiliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Eemaldatav trummel, otsikute, pihustuspüstolite ja pihustustorude hoiustusvõimalus ning ruumikas hoiustuskast. Täisvarustuses.

Kompaktne kastmisjaam. Kasutusvalmis 5/8" vooliku trumlikomplekt Premium HR 7.315 mobiilseks või statsionaarseks kasutamiseks väiksemate ja keskmise suurustega alade ja aedade kastmisel. Tänu selle erinevatele hoiustamisvõimalustele on kõik asjad lõpuks ometi oma kohal. Omadused: eemaldatav trummel (kaks-ühes), tarvikute hoidikud pihustuspüstolite ja -otsikute korralikuks hoidmiseks, tarvikute kast aiatööriistade, näiteks kääride, kühvlite, töökinnaste jms hoidmiseks. Sisaldab seinakonsooli, 15 m pikkust 5/8" voolikut PrimoFlex®, otsikut, 3 voolikuliitmikku, 1 Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmikku, G3/4 kraani adapterit ja G1/2 üleminekut ning lisaklambrit pihustustorudele. Täielikult koostatud. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!

Omadused ja tulu
1x Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek
15 m 5/8" PrimoFlex® voolik
3x vooliku üleminek
Eemaldatav voolikutrummel (kaks-ühes)
Hoiustamisvõimalus otsikutele ja pihustuspüstolitele
Kasutusvalmis
Lisatarvikute hoidik vooliku külge kinnitatud pihustustorule või pihustitele
G 3/4 kraani adapter ja G 1/2 reduktor
Ruumikas hoiustamiskarp aiakinnastele, kühvlitele jms.
Näitajad: 30 m 1/2" voolik või 20 m 5/8" voolik või 12 m 3/4" voolik
  • Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 5,4
Kaal, sh pakend (kg) 6,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 290 x 460 x 510

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Voolikurulli Premium HR 7.315 komplekt 5/8"
Voolikurulli Premium HR 7.315 komplekt 5/8"
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -seadmed
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.