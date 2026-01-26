Voolikurulli Premium HR 7.315 komplekt 5/8"
Kastmisjaam voolikute ja aiatarvikute praktiliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Eemaldatav trummel, otsikute, pihustuspüstolite ja pihustustorude hoiustusvõimalus ning ruumikas hoiustuskast. Täisvarustuses.
Kompaktne kastmisjaam. Kasutusvalmis 5/8" vooliku trumlikomplekt Premium HR 7.315 mobiilseks või statsionaarseks kasutamiseks väiksemate ja keskmise suurustega alade ja aedade kastmisel. Tänu selle erinevatele hoiustamisvõimalustele on kõik asjad lõpuks ometi oma kohal. Omadused: eemaldatav trummel (kaks-ühes), tarvikute hoidikud pihustuspüstolite ja -otsikute korralikuks hoidmiseks, tarvikute kast aiatööriistade, näiteks kääride, kühvlite, töökinnaste jms hoidmiseks. Sisaldab seinakonsooli, 15 m pikkust 5/8" voolikut PrimoFlex®, otsikut, 3 voolikuliitmikku, 1 Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmikku, G3/4 kraani adapterit ja G1/2 üleminekut ning lisaklambrit pihustustorudele. Täielikult koostatud. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
1x Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek
15 m 5/8" PrimoFlex® voolik
3x vooliku üleminek
Eemaldatav voolikutrummel (kaks-ühes)
Hoiustamisvõimalus otsikutele ja pihustuspüstolitele
Kasutusvalmis
Lisatarvikute hoidik vooliku külge kinnitatud pihustustorule või pihustitele
G 3/4 kraani adapter ja G 1/2 reduktor
Ruumikas hoiustamiskarp aiakinnastele, kühvlitele jms.
Näitajad: 30 m 1/2" voolik või 20 m 5/8" voolik või 12 m 3/4" voolik
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|5,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 460 x 510
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed
