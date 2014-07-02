Riputiga voolikukomplekt, 15 m
Voolikuriputiga voolikukomplekt, 15 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), otsik, G1 kraaniadapter koos G3/4 üleminekuga, vooliku universaalliitmik ja Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.
Voolikuriputiga voolikukomplekti on hea kasutada survepesurite toitevoolikuna. Voolikukomplekt sisaldab järgmisi osasid: voolikuriputi, 15 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), üks pihustusotsik, üks G1 kraaniadapter 3/4" üleminekuga, üks universaalne voolikuliitmik ja üks Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.
Omadused ja tulu
15 m 1/2" PrimoFlex® voolik
Komplekti saab kasutada täiendava voolikuna kõrgsurvepesurile
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Voolikuriputi
- Praktiline hoiustamine
Reguleeritava toruga pihusti
- Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|15
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 260 x 110
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud