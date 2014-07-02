Voolikuriputiga voolikukomplekti on hea kasutada survepesurite toitevoolikuna. Voolikukomplekt sisaldab järgmisi osasid: voolikuriputi, 15 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), üks pihustusotsik, üks G1 kraaniadapter 3/4" üleminekuga, üks universaalne voolikuliitmik ja üks Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.