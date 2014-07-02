Riputiga voolikukomplekt, 15 m

Voolikuriputiga voolikukomplekt, 15 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), otsik, G1 kraaniadapter koos G3/4 üleminekuga, vooliku universaalliitmik ja Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.

Voolikuriputiga voolikukomplekti on hea kasutada survepesurite toitevoolikuna. Voolikukomplekt sisaldab järgmisi osasid: voolikuriputi, 15 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), üks pihustusotsik, üks G1 kraaniadapter 3/4" üleminekuga, üks universaalne voolikuliitmik ja üks Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.

Omadused ja tulu
15 m 1/2" PrimoFlex® voolik
Komplekti saab kasutada täiendava voolikuna kõrgsurvepesurile
Kiirkinnitussüsteem
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Voolikuriputi
  • Praktiline hoiustamine
Reguleeritava toruga pihusti
  • Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 15
Keerme suurus G1
Värvus Kollane
Kaal (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 2,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 260 x 110

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Riputiga voolikukomplekt, 15 m
Riputiga voolikukomplekt, 15 m
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud