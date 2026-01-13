Spiraalvooliku käivituskomplekt
10 m pikkune spiraalvoolik, multifunktsionaalne pihustuspüstol, väändumiskaitsega voolikuliitmik, väändumiskaitsega ja Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik, G3/4 liitmik.
Spiraalvoolikukomplekt sisaldab kõike, mida võib vaja minna regulaarseteks kastmistöödeks väikestes aedades, terrassidel ja rõdudel või kämpingus. Päevad, mis kulusid aja raiskamisele kastekannude kandmisega või voolikute ümbertõstmisega, on juba ammu möödas. Kärcheri spiraalvoolikute komplekt on mugav lahendus, mis on igal ajal valmis kasutamiseks igasugustel vajalikel kastmistöödel. Varustuse üksikasjad: 10 m pikkune ftalaadivaba UV-kindel spiraalvoolik, multifunktsionaalne pihustuspüstol, väändekindel spiraalvooliku liitmik, väändekindel ja AquaStop süsteemiga spiraalvooliku liitmik, G3/4 kraaniadapter. Tänu kaasasolevale multifunktsionaalsele pihustuspüstolile saab aiatööriistadelt ja muudelt sarnastelt esemetelt vaevata eemaldada ka suurema mustuse. Spiraalvoolik taastab pärast iga kasutamist oma kompaktse kuju.
Omadused ja tulu
Pärast kasutamist taastab voolik oma kompaktse vormi.
- Organiseeritud hoiustamine ilusa aia heaks
UV-kaitsega väändekindel spiraalvoolik (10 m)
- Tervisele ohutu
4 pihustusmustriga multifunktsionaalne pihustuspüstol
1x väändumiskaitsega vooliku üleminek
1x Aqua Stop süsteemi ja väändumiskaitsega vooliku üleminek
G 3/4 kraani adapter
Ei mingit ebamugavat vooliku kokku- ja lahtikerimist ega raskete kastekannude tassimist enam.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 95 x 95
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud
