Spiraalvoolikukomplekt sisaldab kõike, mida võib vaja minna regulaarseteks kastmistöödeks väikestes aedades, terrassidel ja rõdudel või kämpingus. Päevad, mis kulusid aja raiskamisele kastekannude kandmisega või voolikute ümbertõstmisega, on juba ammu möödas. Kärcheri spiraalvoolikute komplekt on mugav lahendus, mis on igal ajal valmis kasutamiseks igasugustel vajalikel kastmistöödel. Varustuse üksikasjad: 10 m pikkune ftalaadivaba UV-kindel spiraalvoolik, multifunktsionaalne pihustuspüstol, väändekindel spiraalvooliku liitmik, väändekindel ja AquaStop süsteemiga spiraalvooliku liitmik, G3/4 kraaniadapter. Tänu kaasasolevale multifunktsionaalsele pihustuspüstolile saab aiatööriistadelt ja muudelt sarnastelt esemetelt vaevata eemaldada ka suurema mustuse. Spiraalvoolik taastab pärast iga kasutamist oma kompaktse kuju.