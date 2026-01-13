Spiraalvoolikukomplekt sisaldab kõike, mida võib vaja minna regulaarseteks kastmistöödeks väikestes aedades, terrassidel ja rõdudel või kämpingus. Päevad, mis kulusid aja raiskamisele kastekannude kandmisega või voolikute ümbertõstmisega, on juba ammu möödas. Kärcheri spiraalvoolikute komplekt on mugav lahendus, mis on igal ajal valmis kasutamiseks mitmesugustel vajalikel kastmistöödel. Varustuse üksikasjad: 10 m pikkune ftalaadivaba UV-kindel spiraalvoolik, multifunktsionaalne pihustuspüstol, väändekindel ja Aqua Stop süsteemiga spiraalvooliku liitmik, G3/4 kraaniadapter, kraaniadapter majasisesele kraanile ja seinaklamber. Tänu kaasasolevale multifunktsionaalsele pihustuspüstolile saab aiatööriistadelt ja muudelt sarnastelt esemetelt vaevata eemaldada ka suurema mustuse. Spiraalvoolik taastab pärast iga kasutamist oma kompaktse kuju ja selle saab ruumisäästlikult paigutada seinakonsoolile. Kaasasolev kraaniadapter majasisesele kraanile võimaldab spiraalvooliku ühendada isegi köögikraaniga.