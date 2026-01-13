Spiraalvooliku komplekt
10 m pikkune spiraalvoolik, multifunktsionaalne pihustuspüstol, väändumiskaitsega voolikuliitmik, väändumiskaitsega ja Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik, G3/4 liitmik, ühendus majasisestele seadmetele, seinakonsool.
Spiraalvoolikukomplekt sisaldab kõike, mida võib vaja minna regulaarseteks kastmistöödeks väikestes aedades, terrassidel ja rõdudel või kämpingus. Päevad, mis kulusid aja raiskamisele kastekannude kandmisega või voolikute ümbertõstmisega, on juba ammu möödas. Kärcheri spiraalvoolikute komplekt on mugav lahendus, mis on igal ajal valmis kasutamiseks mitmesugustel vajalikel kastmistöödel. Varustuse üksikasjad: 10 m pikkune ftalaadivaba UV-kindel spiraalvoolik, multifunktsionaalne pihustuspüstol, väändekindel ja Aqua Stop süsteemiga spiraalvooliku liitmik, G3/4 kraaniadapter, kraaniadapter majasisesele kraanile ja seinaklamber. Tänu kaasasolevale multifunktsionaalsele pihustuspüstolile saab aiatööriistadelt ja muudelt sarnastelt esemetelt vaevata eemaldada ka suurema mustuse. Spiraalvoolik taastab pärast iga kasutamist oma kompaktse kuju ja selle saab ruumisäästlikult paigutada seinakonsoolile. Kaasasolev kraaniadapter majasisesele kraanile võimaldab spiraalvooliku ühendada isegi köögikraaniga.
Omadused ja tulu
1x väändumiskaitsega vooliku üleminek
1x Aqua Stop süsteemi ja väändumiskaitsega vooliku üleminek
G 3/4 kraani adapter
Ei mingit ebamugavat vooliku kokku- ja lahtikerimist ega raskete kastekannude tassimist enam.
Messingist kraani adapter majasisestele seadmetele
- Spiraalvooliku kinnitamiseks majasiseste seadmete külge.
4 pihustusmustriga multifunktsionaalne pihustuspüstol
Pärast kasutamist taastab voolik oma kompaktse vormi.
- Organiseeritud hoiustamine ilusa aia heaks
UV-kaitsega väändekindel spiraalvoolik (10 m)
- Tervisele ohutu
Seinakinnitus
- Lihtne seina külge kinnitada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|570 x 100 x 100
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud