Ühenduskomplekt

Ühenduskomplekt: 3/4" messingist kraaniadapter koos G1/2 üleminekuga, 2 universaalset voolikuliitmikut ja 1,5 m pikkune voolik PrimoFlex® (5/8"). Voolikukäru ja -rulli ühendamiseks kraaniga.

Ühenduskomplekt voolikukäru ja -trumli ühendamiseks kraaniga. Komplekti kuuluvad messingist G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga, kaks universaalset voolikuliitmikku ja 1,5 m pikkune voolik PrimoFlex® (5/8"). Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada. Kärcher: tark valik kastmiseks.

Omadused ja tulu
1.5 m 5/8"-PrimoFlex® voolik
2 universaalset voolikukonnektorit 2.645-191.0
  • Sobib kõigile aiavoolikutele
Voolikukäru ja -rulli ühendamiseks veekraaniga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 5/8″
toru pikkus (m) 1,5
Keerme suurus G3/4
Värvus Kollane
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 210 x 210 x 58

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud