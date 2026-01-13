Ühenduskomplekt voolikukäru ja -trumli ühendamiseks kraaniga. Komplekti kuuluvad messingist G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga, kaks universaalset voolikuliitmikku ja 1,5 m pikkune voolik PrimoFlex® (5/8"). Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada. Kärcher: tark valik kastmiseks.