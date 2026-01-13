Ühenduskomplekt
Ühenduskomplekt: 3/4" messingist kraaniadapter koos G1/2 üleminekuga, 2 universaalset voolikuliitmikut ja 1,5 m pikkune voolik PrimoFlex® (5/8"). Voolikukäru ja -rulli ühendamiseks kraaniga.
Ühenduskomplekt voolikukäru ja -trumli ühendamiseks kraaniga. Komplekti kuuluvad messingist G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga, kaks universaalset voolikuliitmikku ja 1,5 m pikkune voolik PrimoFlex® (5/8"). Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada. Kärcher: tark valik kastmiseks.
Omadused ja tulu
1.5 m 5/8"-PrimoFlex® voolik
2 universaalset voolikukonnektorit 2.645-191.0
- Sobib kõigile aiavoolikutele
Voolikukäru ja -rulli ühendamiseks veekraaniga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|5/8″
|toru pikkus (m)
|1,5
|Keerme suurus
|G3/4
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|210 x 210 x 58
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud