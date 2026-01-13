Performance Plus on kvaliteetne aiavoolik, mille läbimõõt on 1/2" ja pikkus on 20 m, see sobib suurepäraselt väikese ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Kvaliteetsel mitmekihilisel kootud materjalil on parem tunnetus, seda on tunduvalt mugavamalt käes hoida ja see muudab selle Kärcheri uuenduse eriti vastupidavaks, elastseks ja äärmiselt väändumiskindlaks - mis on ideaalseteks omadusteks suure jõudlusega kastmissüsteemile, mis tagab vee pideva voolamise. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba - see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid, kuid on siiski vastupidav. Ilmastikukindel UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskkiht hoiab ära vetikate tekkimise vooliku sees. Lõhkesurve on 45 baari. Veevoolikul on ka muljetavaldav temperatuurikindlus vahemikus -20°C kuni +60 °C. Anname sellele aiavoolikule 15-aastase garantii.