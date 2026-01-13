Voolik Performance Plus 1/2", 20 m

Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisetele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2 "aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.

Performance Plus on kvaliteetne aiavoolik, mille läbimõõt on 1/2" ja pikkus on 20 m, see sobib suurepäraselt väikese ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Kvaliteetsel mitmekihilisel kootud materjalil on parem tunnetus, seda on tunduvalt mugavamalt käes hoida ja see muudab selle Kärcheri uuenduse eriti vastupidavaks, elastseks ja äärmiselt väändumiskindlaks - mis on ideaalseteks omadusteks suure jõudlusega kastmissüsteemile, mis tagab vee pideva voolamise. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba - see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid, kuid on siiski vastupidav. Ilmastikukindel UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskkiht hoiab ära vetikate tekkimise vooliku sees. Lõhkesurve on 45 baari. Veevoolikul on ka muljetavaldav temperatuurikindlus vahemikus -20°C kuni +60 °C. Anname sellele aiavoolikule 15-aastase garantii.

Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
  • Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
20 meetrit
  • Väikeste ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 45 baarist survet
  • Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
  • Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
  • Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
  • Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 20
Värvus Must
Kaal (kg) 2,7
Kaal, sh pakend (kg) 2,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 280 x 280 x 130
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud