Voolik Performance Plus 1/2", 20 m
Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisetele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2 "aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.
Performance Plus on kvaliteetne aiavoolik, mille läbimõõt on 1/2" ja pikkus on 20 m, see sobib suurepäraselt väikese ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Kvaliteetsel mitmekihilisel kootud materjalil on parem tunnetus, seda on tunduvalt mugavamalt käes hoida ja see muudab selle Kärcheri uuenduse eriti vastupidavaks, elastseks ja äärmiselt väändumiskindlaks - mis on ideaalseteks omadusteks suure jõudlusega kastmissüsteemile, mis tagab vee pideva voolamise. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba - see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid, kuid on siiski vastupidav. Ilmastikukindel UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskkiht hoiab ära vetikate tekkimise vooliku sees. Lõhkesurve on 45 baari. Veevoolikul on ka muljetavaldav temperatuurikindlus vahemikus -20°C kuni +60 °C. Anname sellele aiavoolikule 15-aastase garantii.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
- Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
20 meetrit
- Väikeste ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 45 baarist survet
- Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
- Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
- Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
- Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|20
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 280 x 130
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.20 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
- SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
- Voolikuriputi
- Voolikuriputi Plus
- WBS 3
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud