1/2“ diameetriga 30 m pikkune kvaliteetvoolik Performance Plus on ideaalne väiksemate ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmiseks. Seda kõrgekvaliteetset mitmekihilisest kootud materjalist valmistatud voolikut on palju mugavam käes hoida ning see uuenduslik voolik on ka eriti töökindel, painduv ja äärmiselt hea väändumiskaitsega – need on suure jõudlusega ja pidevat veevoolu tagava kastmissüsteemi ideaalsed omadused. Lisaks ei sisalda see aiavoolik ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et tervist kahjustavaid aineid voolikus ei ole, kuid sellele vaatamata on voolik endiselt väga vastupidav. Ilmastikukindel UV-kaitsega väliskiht kaitseb vooliku materjali ja läbipaistmatu sisekiht takistab vetikate teket vooliku sisemusse. Lõhkemisrõhk on 45 bar. Veevoolik on ka suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 ja +60 °C. Kärcher annab sellele painduvale aiavoolikule 15-aastase garantii.