Voolik Performance Plus 1/2" - 30 m
Uus 30 m pikkune aiavoolik Performance Plus 1/2“ on painduv ja äärmiselt hea väändumiskaitsega tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile, mis tagab pideva veevoolu.
1/2“ diameetriga 30 m pikkune kvaliteetvoolik Performance Plus on ideaalne väiksemate ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmiseks. Seda kõrgekvaliteetset mitmekihilisest kootud materjalist valmistatud voolikut on palju mugavam käes hoida ning see uuenduslik voolik on ka eriti töökindel, painduv ja äärmiselt hea väändumiskaitsega – need on suure jõudlusega ja pidevat veevoolu tagava kastmissüsteemi ideaalsed omadused. Lisaks ei sisalda see aiavoolik ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et tervist kahjustavaid aineid voolikus ei ole, kuid sellele vaatamata on voolik endiselt väga vastupidav. Ilmastikukindel UV-kaitsega väliskiht kaitseb vooliku materjali ja läbipaistmatu sisekiht takistab vetikate teket vooliku sisemusse. Lõhkemisrõhk on 45 bar. Veevoolik on ka suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 ja +60 °C. Kärcher annab sellele painduvale aiavoolikule 15-aastase garantii.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
- Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
30 meetrit
- Väikeste ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 45 baarist survet
- Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
- Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
- Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
- Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|30
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|3,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 290 x 165
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed