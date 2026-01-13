Voolik Performance Plus 1/2", 50 m
Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumisetele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.
Uue 50 meetri pikkuse Performance Plus 1/2" kvaliteetse aiavooliku põhielemendiks on parema tunnetusega, kõrge kvaliteediga mitmekihiline kootud materjal. See painduv materjal on eriti vastupidav väändumisetele, mis teeb vooliku äärmiselt tugevaks ja tagab pideva veevoolu. See painduv materjal on eriti vastupidav väändumistele, muutes voolik ülitugevaks ja tagab pideva veevoolu. Ja see pole veel kõik - voolikut on väga mugav käes hoida. UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ilmastikukahjustuste eest. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba - see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. Voolik talub kuni 45 baarist survet ja temperatuure vahemikus -20°C kuni +60 °C. Performance Plus aiavoolik on ideaalseks lahenduseks keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Sellel mudelil on 15-aastane garantii
Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
- Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
50 meetrit
- Keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 45 baarist survet
- Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
- Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
- Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
- Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|50
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|390 x 390 x 170
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud
- Köögiaed