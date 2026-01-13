Voolik Performance Plus 1/2", 50 m

Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumisetele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.

Uue 50 meetri pikkuse Performance Plus 1/2" kvaliteetse aiavooliku põhielemendiks on parema tunnetusega, kõrge kvaliteediga mitmekihiline kootud materjal. See painduv materjal on eriti vastupidav väändumisetele, mis teeb vooliku äärmiselt tugevaks ja tagab pideva veevoolu. See painduv materjal on eriti vastupidav väändumistele, muutes voolik ülitugevaks ja tagab pideva veevoolu. Ja see pole veel kõik - voolikut on väga mugav käes hoida. UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ilmastikukahjustuste eest. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba - see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. Voolik talub kuni 45 baarist survet ja temperatuure vahemikus -20°C kuni +60 °C. Performance Plus aiavoolik on ideaalseks lahenduseks keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Sellel mudelil on 15-aastane garantii

Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
  • Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
50 meetrit
  • Keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 45 baarist survet
  • Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
  • Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
  • Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
  • Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 50
Värvus Must
Kaal (kg) 6,5
Kaal, sh pakend (kg) 6,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 390 x 390 x 170
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud
  • Köögiaed