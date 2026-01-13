Kärcheri uus innovaatiline voolik on valmistatud parema tunnetusega kvaliteetsest mitmekihilisest kootud materjalist, mis teeb vooliku eriti tugevaks, painduvaks ja väändumiskindlaks. See tagab ka pideva veevoolu ja seda on oluliselt mugavam kasutada. Ilmastikukindel ja UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali 25-meetri pikkuse kvaliteetse aiavooliku sees. Ja läbipaistmatu keskmine kiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. 3/4" läbimõõduga voolik on ka muljetavaldava temperatuurikindlusega, taludes temperatuure vahemikus -20°C and +60 °C. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba – see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. 30 baarise lõhkesurvega on see Performance Plus voolik ideaalne väikese ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Aiavoolikul on 15-aastane garantii.