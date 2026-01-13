Voolik Performance Plus 3/4", 25 m

Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.

Kärcheri uus innovaatiline voolik on valmistatud parema tunnetusega kvaliteetsest mitmekihilisest kootud materjalist, mis teeb vooliku eriti tugevaks, painduvaks ja väändumiskindlaks. See tagab ka pideva veevoolu ja seda on oluliselt mugavam kasutada. Ilmastikukindel ja UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali 25-meetri pikkuse kvaliteetse aiavooliku sees. Ja läbipaistmatu keskmine kiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. 3/4" läbimõõduga voolik on ka muljetavaldava temperatuurikindlusega, taludes temperatuure vahemikus -20°C and +60 °C. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba – see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. 30 baarise lõhkesurvega on see Performance Plus voolik ideaalne väikese ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Aiavoolikul on 15-aastane garantii.

Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
  • Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
25 meetrit
  • Väikeste ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 30 baarist survet
  • Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
  • Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
  • Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
  • Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 3/4″
toru pikkus (m) 25
Värvus Must
Kaal (kg) 5,8
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 390 x 390 x 180
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud