Voolik Performance Plus 3/4", 50 m

Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu.

3/4" läbimõõduga, 50-meetri pikkune eriti tugev, painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisele: need on omadused, mis muudavad Performance Plus aiavooliku ideaalseks keskmise ja suurema suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Ideaalne kastmispartner Kärcherilt: valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist, millel on parem tunnetus, voolik tagab pideva veevoolu ja sobib mugavamalt käega. Ilmastikukindel UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb vooliku materjali, samal ajal kui läbipaistmatu keskkiht hoiab ära toru sees vetikate tekkimise. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba – see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. Toote täiendavad eelised hõlmavad temperatuurikindlust vahemikus -20°C kuni +60 °C, 30 baarilist lõhkesurvet ja 15-aastast garantiid.

Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
  • Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
50 meetrit
  • Keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 30 baarist survet
  • Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
  • Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
  • Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
  • Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 3/4″
toru pikkus (m) 50
Värvus Must
Kaal (kg) 11,5
Kaal, sh pakend (kg) 11,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 390 x 390 x 250
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud
  • Köögiaed