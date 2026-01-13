3/4" läbimõõduga, 50-meetri pikkune eriti tugev, painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisele: need on omadused, mis muudavad Performance Plus aiavooliku ideaalseks keskmise ja suurema suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Ideaalne kastmispartner Kärcherilt: valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist, millel on parem tunnetus, voolik tagab pideva veevoolu ja sobib mugavamalt käega. Ilmastikukindel UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb vooliku materjali, samal ajal kui läbipaistmatu keskkiht hoiab ära toru sees vetikate tekkimise. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba – see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. Toote täiendavad eelised hõlmavad temperatuurikindlust vahemikus -20°C kuni +60 °C, 30 baarilist lõhkesurvet ja 15-aastast garantiid.