Voolik Performance Plus 5/8", 25 m
Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkuse Performance Plus 5/8" aiavoolik. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. Lõhkesurve on 45 baari.
Väga tõhus kastmine: kvaliteetne 25-meetri pikkune 5/8" aiavoolik – ideaalne keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Tootmisel on kasutatud mugavalt käeshoitavat kõrge kvaliteediga ja mitmekihilist kootud materjali: veekindel ja UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskmine kiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. Voolikut on tunduvalt mugavam käes hoida, see on eriti tugev, painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisetele, mis tagab pideva veevoolu. Vooliku kvaliteet ei muutu ka temperatuurivahemikus alates -20 kuni +60 °C. Vooliku lõhkesurve on 40 baari. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba, muutes selle täiesti ohutuks. Anname sellele aiavoolikule 15-aastase garantii.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
- Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
25 meetrit
- Keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 40 baarist survet
- Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
- Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
- Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
- Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|5/8″
|toru pikkus (m)
|25
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|4
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|360 x 360 x 115
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud