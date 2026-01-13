Voolik Performance Plus 5/8", 25 m

Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkuse Performance Plus 5/8" aiavoolik. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. Lõhkesurve on 45 baari.

Väga tõhus kastmine: kvaliteetne 25-meetri pikkune 5/8" aiavoolik – ideaalne keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Tootmisel on kasutatud mugavalt käeshoitavat kõrge kvaliteediga ja mitmekihilist kootud materjali: veekindel ja UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskmine kiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. Voolikut on tunduvalt mugavam käes hoida, see on eriti tugev, painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisetele, mis tagab pideva veevoolu. Vooliku kvaliteet ei muutu ka temperatuurivahemikus alates -20 kuni +60 °C. Vooliku lõhkesurve on 40 baari. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba, muutes selle täiesti ohutuks. Anname sellele aiavoolikule 15-aastase garantii.

Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
  • Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
25 meetrit
  • Keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 40 baarist survet
  • Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
  • Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
  • Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
  • Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 5/8″
toru pikkus (m) 25
Värvus Must
Kaal (kg) 4
Kaal, sh pakend (kg) 4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 360 x 360 x 115
Voolik Performance Plus 5/8", 25 m
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud