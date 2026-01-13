Väga tõhus kastmine: kvaliteetne 25-meetri pikkune 5/8" aiavoolik – ideaalne keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks. Tootmisel on kasutatud mugavalt käeshoitavat kõrge kvaliteediga ja mitmekihilist kootud materjali: veekindel ja UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskmine kiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. Voolikut on tunduvalt mugavam käes hoida, see on eriti tugev, painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisetele, mis tagab pideva veevoolu. Vooliku kvaliteet ei muutu ka temperatuurivahemikus alates -20 kuni +60 °C. Vooliku lõhkesurve on 40 baari. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba, muutes selle täiesti ohutuks. Anname sellele aiavoolikule 15-aastase garantii.