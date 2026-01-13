Selle kvaliteetne ja mitmekihilisest materjalist valmistatud mugavalt käeshoitav materjal muudab Kärcheri uue Performance Plus aiavooliku eriti tugevaks, painduvaks ja äärmiselt vastupidavaks väändumistele. 50-meetrise vooliku ilmastikukindel ja UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskmine kiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. See Kärcheri uus 5/8" läbimõõduga voolik talub temperatuure vahemikus -20°C and +60 °C ning selle lõhkesurve on 40 baari. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba - see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. 50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on ideaalne keskmise ja suure suurusega aedade ja muuda alade kastmiseks. Kärcher anna sellele voolikule 15-aastase garantii.