Voolik Performance Plus 5/8", 50 m

50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on valmistatud eriti tugevast mitmekihilisest kootud materjalist. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.

Selle kvaliteetne ja mitmekihilisest materjalist valmistatud mugavalt käeshoitav materjal muudab Kärcheri uue Performance Plus aiavooliku eriti tugevaks, painduvaks ja äärmiselt vastupidavaks väändumistele. 50-meetrise vooliku ilmastikukindel ja UV-kiirguse kindel väliskiht kaitseb materjali ja läbipaistmatu keskmine kiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. See Kärcheri uus 5/8" läbimõõduga voolik talub temperatuure vahemikus -20°C and +60 °C ning selle lõhkesurve on 40 baari. Lisaks sellele on aiavoolik ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba - see tähendab, et see ei sisalda üldse inimese tervisele kahjulikke aineid. 50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on ideaalne keskmise ja suure suurusega aedade ja muuda alade kastmiseks. Kärcher anna sellele voolikule 15-aastase garantii.

Omadused ja tulu
Kvaliteetne mitmekihiline kootud materjal
  • Paindlik ja väändekindel optimaalse veevoolu tagamiseks
50 meetrit
  • Keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 40 baarist survet
  • Tugev.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
  • Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
  • Eriti suure ilmastikukindlusega
15-aastane garantii
  • Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 5/8″
toru pikkus (m) 50
Värvus Must
Kaal (kg) 8
Kaal, sh pakend (kg) 8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 390 x 390 x 190
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud
  • Köögiaed