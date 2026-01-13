Performance Premium 1/2" Kärcheri voolik ei ole tavapärane aiavoolik. See on valmistatud innovaatilisest kootud materjalist ja koos Kärcheri kõrgelthinnatud väändevastase tehnoloogiaga tagab see maksimaalse tugevuse, painduvuse ja väändekindluse. Seetõttu tagab voolik väikese ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmisel pideva veevoolu. Lisaks kaitseb ilmastikukindel ja UV-kindel väliskiht materjali ja läbipaistmatu keskkiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. Just sellepärast pakub Kärcher muljetavaldavat 18-aastast garantiid. Performance Premium 20 meetri pikkune voolik saab tänu ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivabale koostisele kõrge hinnangu ka tervisekaitse ja jätkusuutlikkuse seisukohast. Täiendava tõhususe tagab 45 baarine lõhkesurve ja muljetavaldav temperatuurikindlus vahemikus alates -20 °C kuni +60 °C.