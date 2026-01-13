Voolik Performance Premium 5/8", 25 m
Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 25 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.
Performance Premium 5/8" Kärcheri voolik ei ole tavapärane aiavoolik. See on valmistatud innovaatilisest kootud materjalist koos Kärcheri kõrgelthinnatud väändevastase tehnoloogiaga tagab see maksimaalse tugevuse, painduvuse ja väändekindluse. Seetõttu tagab voolik väikese ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmisel pideva veevoolu. Lisaks kaitseb ilmastikukindel ja UV-kindel väliskiht materjali ja läbipaistmatu keskkiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. Just sellepärast pakub Kärcher muljetavaldavat 18-aastast garantiid. Performance Premium 25 meetri pikkune voolik saab tänu ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivabale koostisele kõrge hinnangu ka tervisekaitse ja jätkusuutlikkuse seisukohast. Täiendava tõhususe tagab 45 baarine lõhkesurve ja muljetavaldav temperatuurikindlus vahemikus alates -20 °C kuni +60 °C.
Omadused ja tulu
Kärcheri kõrgelthinnatud väändevastane tehnoloogia
- Painduv ja väändekindel - optimaalseks, keeristeta veevooluks
25 meetrit
- Väikeste ja keskmise suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 40 baarist survet
- Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
- Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
- Eriti suure ilmastikukindlusega
18-aastane garantii
- Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|5/8″
|toru pikkus (m)
|25
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|4,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 380 x 110
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
Kasutusvaldkonnad
- Köögiaed
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud