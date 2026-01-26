Voolik Performance Premium 5/8", 50 m

Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.

Performance Premium 5/8" Kärcheri voolik ei ole tavapärane aiavoolik. See on valmistatud innovaatilisest kootud materjalist koos Kärcheri kõrgelthinnatud väändevastase tehnoloogiaga tagab see maksimaalse tugevuse, painduvuse ja väändekindluse. Seetõttu tagab voolik väikese ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmisel pideva veevoolu. Lisaks kaitseb ilmastikukindel ja UV-kindel väliskiht materjali ja läbipaistmatu keskkiht hoiab ära vooliku sees vetikate tekkimise. Just sellepärast pakub Kärcher muljetavaldavat 18-aastast garantiid. Performance Premium 50 meetri pikkune voolik saab tänu ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivabale koostisele kõrge hinnangu ka tervisekaitse ja jätkusuutlikkuse seisukohast. Täiendava tõhususe tagab 45 baarine lõhkesurve ja muljetavaldav temperatuurikindlus vahemikus alates -20 °C kuni +60 °C.

Omadused ja tulu
18-aastane garantii
  • Kauakestev ja vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele.
50 meetrit
  • Keskmise ja suure suurusega aedade ja muude alade kastmiseks.
Kvaliteetne kootud materjal annab voolikule eriti tugevad seinad, mis on võimelised taluma kuni 40 baarist survet
  • Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -20 °C kuni +60 °C
  • Kvaliteetne voolik
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Eriti pika kasutusajaga
Kvaliteetne aiavoolik on ftalaatide- (<0,1%), kaadmiumi-, baariumi- ja pliivaba.
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
UV-kiirguse kindel väliskiht
  • Eriti suure ilmastikukindlusega
Kärcheri kõrgelthinnatud väändevastane tehnoloogia
  • Painduv ja väändekindel - optimaalseks, keeristeta veevooluks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 5/8″
toru pikkus (m) 50
Värvus Must
Kaal (kg) 9,5
Kaal, sh pakend (kg) 9,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 390 x 390 x 210
Voolik Performance Premium 5/8", 50 m
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Köögiaed