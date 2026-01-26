Voolik PrimoFlex® 1/2" – 15 m

Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar.

1/2“ diameetriga 15 m pikkune kvaliteetvoolik PrimoFlex® on ideaalne väiksemate ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmiseks. Kolmekihilisel aiavoolikul on survekindel tugevdusvõrk. Voolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et tervist kahjustavaid aineid voolikus ei ole. Ilmastikukindel UV-kaitsega väliskiht kaitseb vooliku materjali ja läbipaistmatu sisekiht takistab vetikate teket vooliku sisemusse. Lõhkemisrõhk on 22 bar. Veevoolik on ka suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 ja 65 °C. Kärcher annab sellele painduvale aiavoolikule 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Vooliku ilmselgeteks eelisteks on pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.

Omadused ja tulu
12-aastane garantii
  • Vastupidav.
Kolm kihti
  • Väändumiskindel
Lõhkemisrõhk on 22 bar
  • Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
  • Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
  • Garanteeritud vastupidavus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 15
Värvus Kollane
Kaal (kg) 1,7
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 294 x 294 x 121
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -seadmed