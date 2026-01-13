Voolik PrimoFlex® 1/2" – 20 m

20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.

50 m pikkune 1/2" tippkvaliteetvoolik PrimoFlex® on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. 3-kihiline rõhukindla tugevdusvõrguga aiavoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Purunemisrõhk on 24 baari. Veevoolik paistab silma ka temperatuuritaluvusega vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele painduvale aiavoolikule tagame 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on eriti painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: pikk kasutusaeg ja lihtne kasutatavus. Kärcher: tark valik kastmiseks.

Omadused ja tulu
12-aastane garantii
  • Vastupidavus
3 kihti
  • Väändekindel
Purunemisrõhk 24 bar
  • Garanteeritud tugevus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
  • Garanteeritud tugevus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Garanteeritud tugevus ja kestvus
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
  • Garanteeritud tugevus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 20
Värvus Kollane
Kaal (kg) 2,3
Kaal, sh pakend (kg) 2,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 285 x 285 x 115
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 20 m
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud