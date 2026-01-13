Voolik PrimoFlex® 1/2" – 20 m
20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.
50 m pikkune 1/2" tippkvaliteetvoolik PrimoFlex® on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. 3-kihiline rõhukindla tugevdusvõrguga aiavoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Purunemisrõhk on 24 baari. Veevoolik paistab silma ka temperatuuritaluvusega vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele painduvale aiavoolikule tagame 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on eriti painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: pikk kasutusaeg ja lihtne kasutatavus. Kärcher: tark valik kastmiseks.
Omadused ja tulu
12-aastane garantii
- Vastupidavus
3 kihti
- Väändekindel
Purunemisrõhk 24 bar
- Garanteeritud tugevus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
- Garanteeritud tugevus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Garanteeritud tugevus ja kestvus
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
- Garanteeritud tugevus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|20
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|285 x 285 x 115
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- BP 4.500 Garden Set Plus
- BP 5.000 Garden Set Plus
- G 7.180
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Comfort Premium Home Wood
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
- Kastmiskell WT 2
- Kastmisüksus WT 4
- Multifunktsionaalne 6 funktsiooniga vihmuti MS 100
- Multifunktsionaalne pihustuspüstol
- Otsik
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
- Pihustuspüstol
- Pihustustoru
- Pulseeriv, ring- ja sektorvihmuti PS 300
- Pöörlev vihmuti RS 130/3
- Reguleerimisdüüs
- Ringvihmuti RS 120/2
- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set
- Tünnipumbaga kastmiskomplekt
- Vihmuti CS 90 Spike
- Vihmuti CS 90 Vario
- Voolikukäru HT 3.400
- Voolikuriputi
- Voolikuriputi Plus
- Võnkuv vihmuti OS 3.220
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud