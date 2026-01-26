1/2“ diameetriga 25 m pikkune kvaliteetvoolik PrimoFlex® on ideaalne mistahes suurusega pindade ja aedade kastmiseks. Kolmekihilisel aiavoolikul on survekindel tugevdusvõrk. Voolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et tervist kahjustavaid aineid voolikus ei ole. Ilmastikukindel UV-kaitsega väliskiht kaitseb vooliku materjali ja läbipaistmatu sisekiht takistab vetikate teket vooliku sisemusse. Lõhkemisrõhk on 24 bar. Veevoolik on ka suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 ja 65 °C. Kärcher annab sellele painduvale aiavoolikule 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine teevad sellest voolikust tõelise hitt-toote. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.