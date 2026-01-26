Voolik PrimoFlex® 1/2" – 30 m

Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 kuni 65 °C.

1/2“ diameetriga 30 m pikkune kvaliteetvoolik PrimoFlex® on ideaalne mistahes suurusega pindade ja aedade kastmiseks. Kolmekihilisel aiavoolikul on survekindel tugevdusvõrk. Voolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et tervist kahjustavaid aineid voolikus ei ole. Ilmastikukindel UV-kaitsega väliskiht kaitseb vooliku materjali ja läbipaistmatu sisekiht takistab vetikate teket vooliku sisemusse. Lõhkemisrõhk on 24 bar. Veevoolik on ka suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 ja 65 °C. Kärcher annab sellele aiavoolikule 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine teevad sellest voolikust tõelise hitt-toote. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.

Omadused ja tulu
12-aastane garantii
  • Vastupidavus
3 kihti
  • Väändumiskindel
Purunemisrõhk 24 bar
  • Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
  • Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
  • Garanteeritud vastupidavus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 30
Värvus Kollane
Kaal (kg) 3,3
Kaal, sh pakend (kg) 3,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 270 x 270 x 170
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -seadmed