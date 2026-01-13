Voolik PrimoFlex® 3/4" – 25 m

25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.

25 m pikkune 3/4" kvaliteetvoolik PrimoFlex® on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. 3-kihiline rõhukindla tugevdusvõrguga aiavoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Purunemisrõhk on 24 baari. Voolik paistab silma ka temperatuuritaluvusega vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on eriti painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: pikk kasutusaeg ja lihtne kasutatavus. Kärcher: tark valik kastmiseks.

Omadused ja tulu
12-aastane garantii
  • Garanteeritud vastupidavus
3 kihti
  • Väändumiskindel
Purunemisrõhk 24 bar
  • Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
  • Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Garanteeritud vastupidavus
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
  • Tugev ja vastupidav.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 3/4″
toru pikkus (m) 25
Värvus Kollane
Kaal (kg) 5,4
Kaal, sh pakend (kg) 5,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 380 x 155
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud