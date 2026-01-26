Voolik PrimoFlex® 5/8" – 15 m
15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: painduv aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk.
Kärcheri 5/8“ läbimõõduga 15 m pikkune kvaliteetvoolik PrimoFlex® on pika kasutuseaga, seda on väga lihtne käsitseda ning see sobib väikeste ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmiseks. Kolmekihilisel aiavoolikul on survekindel tugevdusvõrk. Voolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et tervist kahjustavaid aineid voolikus ei ole. Ilmastikukindel UV-kaitsega väliskiht kaitseb vooliku materjali ja läbipaistmatu sisekiht takistab vetikate teket vooliku sisemusse. Lõhkemisrõhk on 22 bar. Veevoolik on ka suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 ja +65 °C. Kärcher annab sellele painduvale aiavoolikule 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega.
Omadused ja tulu
12-aastane garantii
- Vastupidav.
Kolm kihti
- Väändumiskindel
Lõhkemisrõhk on 22 bar
- Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
- Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
- Garanteeritud vastupidavus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|5/8″
|toru pikkus (m)
|15
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 370 x 100
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed