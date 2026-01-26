Voolik PrimoFlex® 5/8" – 15 m

15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: painduv aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk.

Kärcheri 5/8“ läbimõõduga 15 m pikkune kvaliteetvoolik PrimoFlex® on pika kasutuseaga, seda on väga lihtne käsitseda ning see sobib väikeste ja keskmise suurusega pindade ja aedade kastmiseks. Kolmekihilisel aiavoolikul on survekindel tugevdusvõrk. Voolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et tervist kahjustavaid aineid voolikus ei ole. Ilmastikukindel UV-kaitsega väliskiht kaitseb vooliku materjali ja läbipaistmatu sisekiht takistab vetikate teket vooliku sisemusse. Lõhkemisrõhk on 22 bar. Veevoolik on ka suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 ja +65 °C. Kärcher annab sellele painduvale aiavoolikule 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega.

Omadused ja tulu
12-aastane garantii
  • Vastupidav.
Kolm kihti
  • Väändumiskindel
Lõhkemisrõhk on 22 bar
  • Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
  • Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
  • Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
  • Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
  • Garanteeritud vastupidavus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 5/8″
toru pikkus (m) 15
Värvus Kollane
Kaal (kg) 2,2
Kaal, sh pakend (kg) 2,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 370 x 370 x 100
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -seadmed