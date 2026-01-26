Voolik PrimoFlex® 5/8" – 50 m
50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.
50 m pikkune 5/8" kvaliteetvoolik PrimoFlex® on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. 3-kihiline rõhukindla tugevdusvõrguga aiavoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Purunemisrõhk on 24 baari. Voolik paistab silma ka temperatuuritaluvusega vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on eriti painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: pikk kasutusaeg ja lihtne kasutatavus. Kärcher: tark valik kastmiseks.
Omadused ja tulu
12-aastane garantii
- Garanteeritud vastupidavus
3 kihti
- Väändumiskindel
Purunemisrõhk 24 bar
- Garanteeritud vastupidavus
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
Suur temperatuuritaluvus vahemikus 0 kuni +40 °C
- Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
- Garanteeritud vastupidavus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|5/8″
|toru pikkus (m)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|7,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 370 x 195
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed