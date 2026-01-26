50 m pikkune 5/8" kvaliteetvoolik PrimoFlex® on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. 3-kihiline rõhukindla tugevdusvõrguga aiavoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Purunemisrõhk on 24 baari. Voolik paistab silma ka temperatuuritaluvusega vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 12-aastase garantii. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on eriti painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: pikk kasutusaeg ja lihtne kasutatavus. Kärcher: tark valik kastmiseks.