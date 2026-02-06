20 m pikkune 5/8" tippkvaliteetvoolik PrimoFlex® Plus on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. 3-kihiline rõhukindla tugevdusvõrguga aiavoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Purunemisrõhk on 45 baari. Voolik paistab silma ka temperatuuritaluvusega vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 15-aastase garantii. Kärcheri tippkvaliteetvoolikud PrimoFlex® on maksimaalselt tugevad, painduvad, väändumiskindlad ning need on disainitud pidades silmas nii vormi kui ka funktsionaalsust. Meie tippkvaliteediga mitmekihilistes voolikutes PrimoFlex® Plus on kasutatud kollast kiudu DuPontTM Kevlar®. Selle materjali kasutamine eristab meie voolikuid teistest sarnastest toodetest ning tõstab esile nende kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.