Voolik PrimoFlex® plus 1/2" – 20 m
20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Plus (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 45 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.
20 m pikkune 5/8" tippkvaliteetvoolik PrimoFlex® Plus on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. 3-kihiline rõhukindla tugevdusvõrguga aiavoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Purunemisrõhk on 45 baari. Voolik paistab silma ka temperatuuritaluvusega vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 15-aastase garantii. Kärcheri tippkvaliteetvoolikud PrimoFlex® on maksimaalselt tugevad, painduvad, väändumiskindlad ning need on disainitud pidades silmas nii vormi kui ka funktsionaalsust. Meie tippkvaliteediga mitmekihilistes voolikutes PrimoFlex® Plus on kasutatud kollast kiudu DuPontTM Kevlar®. Selle materjali kasutamine eristab meie voolikuid teistest sarnastest toodetest ning tõstab esile nende kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.
Omadused ja tulu
15-aastane garantii
- Garanteeritud vastupidavus
3 kihti
- Väändumiskindel
Purunemisrõhk 45 bar
- Garanteeritud vastupidavus
Äärmiselt töökindel, paindlik ja väändumiskaitsega voolik.
- Lihtne kasutada.
Talub temperatuure vahemikus -20 kuni +65 °C
- Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Põimitud tugevdus koos uuendusliku kollase DuPontTM KEVLAR® kiuga
- Suure vastupidavuse ja kõrge kvaliteediga
Valguskindel vahekiht ennetab vetikate teket voolikus
- Garanteeritud vastupidavus
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|20
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|275 x 275 x 110
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed