Voolik PrimoFlex® premium 5/8" – 25 m

25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Premium (5/8"). Patenteeritud kahekordse tugevdusega tehnika. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 45 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.

25 m pikkune 5/8" tippkvaliteetvoolik PrimoFlex® Plus on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. Väändumiskindel, 5-kihiline patenteeritud topelttugevdustehnikaga valmistatud aiavoolik. Unikaalne tugevdusvõrk tagab vooliku vastupidavuse väga kõrgetele rõhkudele, selle purunemissurve on 45 baari. Kvaliteetvoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Voolik on ka väga vastupidav temperatuurile vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 18-aastase garantii. Kärcheri PrimoFlex® tippkvaliteetvoolikud on vastupidavad, painduvad, väändumiskindlad ning need on disainitud pidades silmas nii vormi kui ka funktsionaalsust. Meie tippkvaliteediga mitmekihilistes voolikutes PrimoFlex® Plus on kasutatud kollast kiudu DuPontTM Kevlar®. Selle materjali kasutamine eristab meie voolikuid teistest sarnastest toodetest ning tõstab esile nende kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.

Omadused ja tulu
18-aastane garantii
  • Garanteeritud vastupidavus
5 kihti
  • Väändumiskindel
Purunemisrõhk 45 bar
  • Garanteeritud vastupidavus
Väga paindlik, väändumiskaitsega
  • Lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks
Talub temperatuure vahemikus -20 kuni +65 °C
  • Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
  • Garanteeritud vastupidavus
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
  • Tervisele ja keskkonnale ohutu
Põimitud tugevdus koos uuendusliku kollase DuPontTM KEVLAR® kiuga
  • Suure vastupidavuse ja kõrge kvaliteediga
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
  • Tugev ja vastupidav.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 5/8″
toru pikkus (m) 25
Värvus Kollane
Kaal (kg) 4,9
Kaal, sh pakend (kg) 5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 340 x 340 x 395

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -seadmed