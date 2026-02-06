Voolik PrimoFlex® premium 5/8" – 25 m
25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Premium (5/8"). Patenteeritud kahekordse tugevdusega tehnika. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 45 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.
25 m pikkune 5/8" tippkvaliteetvoolik PrimoFlex® Plus on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. Väändumiskindel, 5-kihiline patenteeritud topelttugevdustehnikaga valmistatud aiavoolik. Unikaalne tugevdusvõrk tagab vooliku vastupidavuse väga kõrgetele rõhkudele, selle purunemissurve on 45 baari. Kvaliteetvoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Voolik on ka väga vastupidav temperatuurile vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 18-aastase garantii. Kärcheri PrimoFlex® tippkvaliteetvoolikud on vastupidavad, painduvad, väändumiskindlad ning need on disainitud pidades silmas nii vormi kui ka funktsionaalsust. Meie tippkvaliteediga mitmekihilistes voolikutes PrimoFlex® Plus on kasutatud kollast kiudu DuPontTM Kevlar®. Selle materjali kasutamine eristab meie voolikuid teistest sarnastest toodetest ning tõstab esile nende kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.
Omadused ja tulu
18-aastane garantii
- Garanteeritud vastupidavus
5 kihti
- Väändumiskindel
Purunemisrõhk 45 bar
- Garanteeritud vastupidavus
Väga paindlik, väändumiskaitsega
- Lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks
Talub temperatuure vahemikus -20 kuni +65 °C
- Garanteeritud vastupidavus
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Valgusekindel vahekiht takistab vetikate tekkimist voolikusse.
- Garanteeritud vastupidavus
Ftalaadivaba (< 0,1 %) kvaliteetne aiavoolik
- Tervisele ja keskkonnale ohutu
Põimitud tugevdus koos uuendusliku kollase DuPontTM KEVLAR® kiuga
- Suure vastupidavuse ja kõrge kvaliteediga
Ilmastikukindel ja UV-kiirguse vastase kaitsega väliskiht
- Tugev ja vastupidav.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|5/8″
|toru pikkus (m)
|25
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|340 x 340 x 395
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed