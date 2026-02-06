25 m pikkune 5/8" tippkvaliteetvoolik PrimoFlex® Plus on hea mistahes suurusega alade ja aedade kastmiseks. Väändumiskindel, 5-kihiline patenteeritud topelttugevdustehnikaga valmistatud aiavoolik. Unikaalne tugevdusvõrk tagab vooliku vastupidavuse väga kõrgetele rõhkudele, selle purunemissurve on 45 baari. Kvaliteetvoolik ei sisalda ftalaate (< 0,1%), kaadmiumi, baariumi ja pliid, mis tähendab, et see ei sisalda ühtegi tervisele ohtlikku ainet. Ilmastikukindel ja UV-kaitsega väliskiht kaitseb materjale ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kogunemist vooliku sisepinnale. Voolik on ka väga vastupidav temperatuurile vahemikus -20 kuni 65 °C. Sellele aiavoolikule tagame 18-aastase garantii. Kärcheri PrimoFlex® tippkvaliteetvoolikud on vastupidavad, painduvad, väändumiskindlad ning need on disainitud pidades silmas nii vormi kui ka funktsionaalsust. Meie tippkvaliteediga mitmekihilistes voolikutes PrimoFlex® Plus on kasutatud kollast kiudu DuPontTM Kevlar®. Selle materjali kasutamine eristab meie voolikuid teistest sarnastest toodetest ning tõstab esile nende kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.