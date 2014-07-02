Voolikukomplekt, 20 m

Hea voolikukomplekt alustavatele aiapidajatele. Komplekti kuulub 15 m pikkune standardvoolik (1/2"), üks pihustuspüstol, üks 3/4" kraaniliitmik koos 1/2" üleminekuga, üks universaalne voolikuliitmik ja üks Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.

Omadused ja tulu
20 m 1/2" standardvoolik
  • Ideaalne komplekt algajale.
Kiirkinnitussüsteem
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Reguleeritava veejoaga pihustuspüstol
  • Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 20
Keerme suurus G3/4
Värvus Kollane
Kaal (kg) 2,2
Kaal, sh pakend (kg) 2,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 360 x 360 x 100

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud