Voolikukomplekt, 20 m
20 m pikkune standardvoolikuga (1/2") voolikukomplekt, pihustuspüstol, G3/4 messingist kraaniadapter koos G1/2 üleminekuga, vooliku universaalliitmik ja Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.
Hea voolikukomplekt alustavatele aiapidajatele. Komplekti kuulub 15 m pikkune standardvoolik (1/2"), üks pihustuspüstol, üks 3/4" kraaniliitmik koos 1/2" üleminekuga, üks universaalne voolikuliitmik ja üks Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.
Omadused ja tulu
20 m 1/2" standardvoolik
- Ideaalne komplekt algajale.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Reguleeritava veejoaga pihustuspüstol
- Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|20
|Keerme suurus
|G3/4
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|360 x 360 x 100
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud