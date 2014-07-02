Hea voolikukomplekt alustavatele aiapidajatele. Komplekti kuulub 15 m pikkune standardvoolik (1/2"), üks pihustuspüstol, üks 3/4" kraaniliitmik koos 1/2" üleminekuga, üks universaalne voolikuliitmik ja üks Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.