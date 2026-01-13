Voolikukomplekt 30 m

Voolikukomplekti kuulub standardne 30 m voolik (1/2"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga.

Ideaalne voolikukomplekt algajale aiapidajale. Voolikukomplekti kuulub standardne 30 m voolik (1/2"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Võidukombinatsioon: pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine tagavad esmaklassilise aiahoolduse. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.

Omadused ja tulu
30 m 1/2" standardvoolik
  • Ideaalne komplekt algajale.
Kiirkinnitussüsteem
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Otsik
  • Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 30
Värvus Kollane
Kaal (kg) 3,5
Kaal, sh pakend (kg) 3,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 380 x 120

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud