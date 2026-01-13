Voolikukomplekt 30 m
Ideaalne voolikukomplekt algajale aiapidajale. Voolikukomplekti kuulub standardne 30 m voolik (1/2"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Võidukombinatsioon: pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine tagavad esmaklassilise aiahoolduse. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.
Omadused ja tulu
30 m 1/2" standardvoolik
- Ideaalne komplekt algajale.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Otsik
- Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|30
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 380 x 120
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud