Voolikukomplekt koos düüsiga, 15 m

Voolikukomplekti kuulub standardne 15 m voolik (5/8"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga.

Ideaalne voolikukomplekt algajale aiapidajale. Voolikukomplekti kuulub standardne 15 m voolik (5/8"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Võidukombinatsioon: pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine tagavad esmaklassilise aiahoolduse. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.

Omadused ja tulu
15 m 5/8" PrimoFlex® voolik
  • Ideaalne komplekt algajale.
Kiirkinnitussüsteem
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Otsik
  • Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 5/8″
toru pikkus (m) 15
Värvus Kollane
Kaal (kg) 2,3
Kaal, sh pakend (kg) 2,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 370 x 370 x 100

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Scope of supply

  • Universaalne voolikuliitmik: 1 tk.
  • Universaalne voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Voolikukomplekt koos düüsiga, 15 m
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -seadmed