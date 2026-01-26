Voolikukomplekt koos düüsiga, 15 m
Voolikukomplekti kuulub standardne 15 m voolik (5/8"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga.
Ideaalne voolikukomplekt algajale aiapidajale. Voolikukomplekti kuulub standardne 15 m voolik (5/8"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Võidukombinatsioon: pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine tagavad esmaklassilise aiahoolduse. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.
Omadused ja tulu
15 m 5/8" PrimoFlex® voolik
- Ideaalne komplekt algajale.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Otsik
- Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|5/8″
|toru pikkus (m)
|15
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|370 x 370 x 100
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Scope of supply
- Universaalne voolikuliitmik: 1 tk.
- Universaalne voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed