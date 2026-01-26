Ideaalne voolikukomplekt algajale aiapidajale. Voolikukomplekti kuulub standardne 15 m voolik (5/8"), düüs, messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga, universaalne voolikuliitmik ja universaalne voolikuliitmik koos Aqua Stop süsteemiga. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Võidukombinatsioon: pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine tagavad esmaklassilise aiahoolduse. Kärcher: nutikas lahendus teie kastmisvajadustele.