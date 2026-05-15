Mugav voolikukomplekt sisaldab 2 praktilist universaalset voolikuliitmikku, mis ühilduvad 3 erineva enimlevinud läbimõõduga voolikutega ja kõikide kiirkinnitussüsteemidega. Lisaks kuulub komplekt 20 m pikkune kvaliteetvoolik PrimoFlex®, mis on ideaalne aias olevate väiksemate ja suuremate alade kastmiseks. Läbipaistmatu keskkiht takistab vetikate teket selle kolmekihilise väändumiskaitsega aiavooliku sisemusse ning tänu kootud tugevdusele talub see voolik temperatuure vahemikus −20 kuni +65 kraadi. Tänu UV-kindlale väliskihile on voolik PrimoFlex® äärmiselt pika kasutuseaga, mistõttu on Kärcher sellele andnud ka 12-aastase garantii. Voolikust PrimoFlex® voolav vesi ei ole mitte ainult vetikavaba, vaid on ka täiesti saastevaba. Voolik ei sisalda pehmendusaineid (ftalaate < 0,1%), samuti raske- ja kergemetalle (kaadmium, baarium ja plii), mistõttu õigustab PrimoFlex® kvaliteetvooliku nime. Ilma Aqua Stop süsteemita voolik, mille lõhkemisrõhk on kuni 24 bar, sobib see voolik ideaalselt nii Kärcheri survepesurite ühendamiseks kui ka aia kastmiseks.