Voolikukomplekt koos multifunktsionaalse pihustuspüstoliga Plus 1/2" – 30 m
Ideaalne esmatasandi voolikukomplekt, kuhu kuulub 30 m pikkune 1/2" läbimõõduga voolik PrimoFlex®, multifunktsionaalne pihustuspüstol Plus ja muud praktilised lisatarvikud.
Voolikukomplekt sisaldab kõike esmavajalikku, mida aia kastmiseks vaja on: 30 m pikkune 1/2" läbimõõduga voolikut PrimoFlex®, multifunktsionaalset pihustuspüstolit Plus, millel on neli pihustusmustrit, pöörlev käepide ja membraanitehnoloogia tilkumisevabaks kastmiseks, G3/4 kraaniadapterit koos väheneva G1/2 üleminekuga ning universaalset voolikuliitmikku ja universaalset voolikuliitmikku koos Aqua Stop süsteemiga. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Vooliku ilmselgeteks eelisteks on nende pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine, mis tagab aia esmaklassilise hoolduse.
Omadused ja tulu
30 m 1/2" standardvoolik
- Ideaalne komplekt algajale.
12-aastane garantii
- Väga vastupidav.
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga
- Sobib kõigile aiavoolikutele
Neli valitavat lukustusfunktsiooniga pritsimismustrit: dušš, lame juga, aeraatorjuga, pihustusudu
- Õige pihustusmuster igale kasutusalale.
Spetsiaalne membraantehnoloogia
- Tilgavabaks kasutamiseks isegi pihustusmustrite muutmisel või pärast veekraani sulgemist.
Keeratav käepide
- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.
Päästikukäepideme lihtne lukustus
- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Pehmed plastelemendid
- Kaitseks libisemise eest, suuremaks mugavuseks ja kaitseks kahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|30
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|3,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 290 x 165
Scope of supply
- Universaalne voolikuliitmik: 1 tk.
- Universaalne voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
Seadmed
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed