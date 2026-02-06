Voolikukomplekt sisaldab kõike esmavajalikku, mida aia kastmiseks vaja on: 30 m pikkune 1/2" läbimõõduga voolikut PrimoFlex®, multifunktsionaalset pihustuspüstolit Plus, millel on neli pihustusmustrit, pöörlev käepide ja membraanitehnoloogia tilkumisevabaks kastmiseks, G3/4 kraaniadapterit koos väheneva G1/2 üleminekuga ning universaalset voolikuliitmikku ja universaalset voolikuliitmikku koos Aqua Stop süsteemiga. Kärcheri kastmissarja aiavoolikud on äärmiselt painduvad, tugevad ja väändumiskaitsega. Vooliku ilmselgeteks eelisteks on nende pikk kasutusiga ja lihtne käsitsemine, mis tagab aia esmaklassilise hoolduse.