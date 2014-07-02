Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks

Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.

See voolikukomplekt sobib suurepäraselt kõrgsurvepesurite ühendamiseks veekraanidega ning ka aia kastmiseks. Komplekt koosneb 10 m pikkusest ftalaadivabast (< 0,1%) voolikust PrimoFlex® (3/4"), G3/4 kraaniadapterist, universaalsest voolikuliitmikust ja Aqua Stop süsteemiga universaalsest voolikuliitmikust. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.

Omadused ja tulu
10 m 3/4" PrimoFlex® voolik
Universaalne voolikukonnektor Plus 2.645-193.0
Universaalne voolikukonnektor Plus, millel on Aqua Stop funktsioon 2.645-194.0
G 3/4 kraani adapter
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Kollane
Kaal (kg) 2,4
Kaal, sh pakend (kg) 2,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 370 x 370 x 105

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud