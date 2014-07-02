See voolikukomplekt sobib suurepäraselt kõrgsurvepesurite ühendamiseks veekraanidega ning ka aia kastmiseks. Komplekt koosneb 10 m pikkusest ftalaadivabast (< 0,1%) voolikust PrimoFlex® (3/4"), G3/4 kraaniadapterist, universaalsest voolikuliitmikust ja Aqua Stop süsteemiga universaalsest voolikuliitmikust. Kärcheri kastmissüsteemi aiavoolikud on väga painduvad, tugevad ja väändumiskindlad. Neil on selged eelised: vastupidavad ja lihtsad kasutada ning tulemuseks on täiuslik aiahooldus. Tark valik kastmiseks.