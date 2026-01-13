Vee toitevoolikute komplekti saab kasutada mitte ainult survepesurite toitevoolikuks, vaid ka aia kastmiseks. Komplekt on ühendusvalmis ja sisaldab 10 m pikkust ftalaadivaba voolikut PrimoFlex® (½ "), voolikuliitmikku, Aqua Stopiga voolikuliitmikku ja universaalliitmikku keermestamata kraanidele. Üleminekumuhv võimaldab kraaniadapterit kasutatakse kraanidega, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm. Kõike saab seadistada ilma tööriistadeta.