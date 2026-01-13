Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks

Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (½ "), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermestamata kraanidele.

Vee toitevoolikute komplekti saab kasutada mitte ainult survepesurite toitevoolikuks, vaid ka aia kastmiseks. Komplekt on ühendusvalmis ja sisaldab 10 m pikkust ftalaadivaba voolikut PrimoFlex® (½ "), voolikuliitmikku, Aqua Stopiga voolikuliitmikku ja universaalliitmikku keermestamata kraanidele. Üleminekumuhv võimaldab kraaniadapterit kasutatakse kraanidega, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm. Kõike saab seadistada ilma tööriistadeta.

Omadused ja tulu
Ühendusvalmis voolikukomplekt
  • Ideaalne aedade kastmiseks ja vee võtmiseks kõrgsurvepesuks.
10 m 1/2" PrimoFlex® voolik
  • Painduv ja survekindla kootud tugevdusega.
Universaalne kraani adapter
  • Mugav ühendada keermeta kraanide külge, mille välisläbimõõt on 15–20 mm.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 10
Keerme suurus G1/2
Värvus Kollane
Kaal (kg) 1,2
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 270 x 270 x 80

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Aiatööriistad ja -tarvikud