Olgu selleks õiekroonlehed kevadel, liiv suvel, lehed sügisel või graniitliiva terad talvel: tõhus ja ergonoomiline Kärcheri pühkimismasin S 4 tagab rekordajaga säravpuhtad pinnad maja ümber ja aias kogu aasta vältel. Oma võimsa rullharja, külgharja ja 510 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 1800 m² suuruse ala tunnis. Masin korjab jäätmed otse 20-liitrisesse jäätmekonteinerisse. Külgharja pikad harjased puhastavad põhjalikult kogu pinna ja ka kõik servad. Lõputult reguleeritavat lükkesanga saab vastavalt kasutaja pikkusele optimaalselt kohandada. Tänu bajonettühendusele ei lähe kruvid enam kõrguse reguleerimise ajal kaduma. Pühkimismasina saab hõlpsasti ilma kummardamata kokku klappida tänu raami küljes olevale jalgplaadile, kanda kandesanga abil ja hoiustada ruumisäästlikult. Seadme külgharjal on ainulaadne tööriistavaba kinnitus. Pühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis. Jäätmekonteinerit saab lihtsasti eemaldada ning ohutult maha asetada ja tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.