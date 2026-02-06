Kuivpühkimismasin S 4

20-liitrise jäätmekonteineri ja 510 mm pühkimislaiusega pühkimismasin S 4, mida saab aastaringselt kasutada väiksemate ja kitsamate pindade põhjalikuks puhastuseks kuni servadeni välja.

Olgu selleks õiekroonlehed kevadel, liiv suvel, lehed sügisel või graniitliiva terad talvel: tõhus ja ergonoomiline Kärcheri pühkimismasin S 4 tagab rekordajaga säravpuhtad pinnad maja ümber ja aias kogu aasta vältel. Oma võimsa rullharja, külgharja ja 510 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 1800 m² suuruse ala tunnis. Masin korjab jäätmed otse 20-liitrisesse jäätmekonteinerisse. Külgharja pikad harjased puhastavad põhjalikult kogu pinna ja ka kõik servad. Lõputult reguleeritavat lükkesanga saab vastavalt kasutaja pikkusele optimaalselt kohandada. Tänu bajonettühendusele ei lähe kruvid enam kõrguse reguleerimise ajal kaduma. Pühkimismasina saab hõlpsasti ilma kummardamata kokku klappida tänu raami küljes olevale jalgplaadile, kanda kandesanga abil ja hoiustada ruumisäästlikult. Seadme külgharjal on ainulaadne tööriistavaba kinnitus. Pühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis. Jäätmekonteinerit saab lihtsasti eemaldada ning ohutult maha asetada ja tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.

Omadused ja tulu
Kuivpühkimismasin S 4: Praktiline kate külgharjale
Praktiline kate külgharjale
Külgharja tööriistadeta paigaldus tagab seadme kiire kasutusvalmiduse ja kasutuselevõtu.
Kuivpühkimismasin S 4: Mugav jalgplaat
Mugav jalgplaat
Klappige pühkimismasin kokku ilma kummardamata – see tagab ka ruumisäästliku hoiustamise.
Kuivpühkimismasin S 4: Kõrguse reguleerimine bajonettühendusega
Kõrguse reguleerimine bajonettühendusega
Seljasõbralik pühkimine tänu kõrguse individuaalse reguleerimise võimalusele.
Suur jäätmekonteiner
  • Jäätmekonteinerit ei ole tihti vaja tühjendada.
Jäätmekonteineri lihtne eemaldamine
  • Jäätmekonteineri lihtne tühjendamine.
Eemaldatav prügikonteiner
  • Tühjendage jäätmekonteiner ilma mustusega kokku puutumata.
Suur pühkimislaius
  • Suur puhastusvõimsus.
Pühkimine servade lähedalt
  • Nurkade, servade ja pragude põhjalik puhastus.
Praktiline kandesang
  • Tänu kandesangale saab pühkimismasinat lihtsasti kanda ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töölaius koos külgharjaga (mm) 510
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 1800
Korpus/raam Plastmass/Plastmass
Prügikonteiner (l) 20
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 9,8
Kaal töövalmis olekus (kg) 9,8
Kaal, sh pakend (kg) 11,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 760 x 600 x 940

Scope of supply

  • Külgharjad: 1 tk.

Seadmed

  • Ergonoomiline lükkesang
  • Pidevalt reguleeritav tõukesang
  • Hoiustamisasend
  • Alusplaat ruumisäästlikuks hoiustamiseks
  • Külgharja tööriistavaba kinnitus
  • Eemaldatav prügikonteiner
Kasutusvaldkonnad
  • Koduaia ümbruse alad
  • Rajad ümber maja
  • Rajad
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
  • Kelder
