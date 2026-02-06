Kuivpühkimismasin S 6

38-liitrise jäätmekonteineri ja 670 mm pühkimislaiusega pühkimismasin S 6, mida saab aastaringselt kasutada väiksemate ja kitsamate pindade põhjalikuks puhastuseks kuni servadeni välja.

Olgu kevad, suvi, sügis või talv – Kärcheri uus pühkimismasin S 6 sobib aastaringseks puhastamiseks kõikjal kodus ja aias. Pühkimismasin on efektiivne: oma võimsa rullharja, külgharja ja 670 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 2500 m² suuruse ala tunnis. Pühkimismasin on ergonoomiline: lükkesanga saab panna kahte asendisse ilma kummardumata ning seda saab optimaalselt vastavalt kasutaja kõrgusele reguleerida. Ja see on ka puhas: jäätmed kogutakse otse 38-liitrisesse jäätmekonteinerisse, mille tühjendamisel ei saa käed mustaks. Täiendavaks boonuseks on külgharja kõrguse täiendav reguleerimine, mistõttu on võimalik kohandada ka harja kontaktsurvet jäätmetega – ja saavutada optimaalsed puhastustulemused. Pühkimismasina S 6 saab täielikult kokku klappida tänu raami küljes asuvale jalgplaadile ning hoiustada ruumisäästlikult. Pühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis tänu tööriistadeta paigaldatavale külgharjale.

Omadused ja tulu
Praktiline kate külgharjale
Praktiline kate külgharjale
Külgharja tööriistadeta paigaldus tagab seadme kiire kasutusvalmiduse ja kasutuselevõtu.
Mugav jalgplaat
Mugav jalgplaat
Klappige pühkimismasin kokku ilma kummardamata – see tagab ka ruumisäästliku hoiustamise.
Külgharjade kõrguse paindlik reguleerimine
Külgharjade kõrguse paindlik reguleerimine
Kontaktsurve individuaalne kohandamine sõltuvalt eri tüüpi mustustest.
Suur jäätmekonteiner
  • Jäätmekonteinerit ei ole tihti vaja tühjendada.
Jäätmekonteineri lihtne eemaldamine
  • Jäätmekonteineri lihtne tühjendamine.
Eemaldatav prügikonteiner
  • Tühjendage jäätmekonteiner ilma mustusega kokku puutumata.
Suur pühkimislaius
  • Suur puhastusvõimsus.
Pühkimine servade lähedalt
  • Nurkade, servade ja pragude põhjalik puhastus.
Kahte asendisse reguleeritav lükkesang
  • Seljasõbralik pühkimine tänu kõrguse individuaalse reguleerimise võimalusele.
Praktiline kandesang
  • Tänu kandesangale saab pühkimismasinat lihtsasti kanda ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töölaius koos külgharjaga (mm) 670
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 2500
Korpus/raam Plastmass/Plastmass
Prügikonteiner (l) 38
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 14,2
Kaal töövalmis olekus (kg) 14,2
Kaal, sh pakend (kg) 17,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 926 x 795 x 1032

Scope of supply

  • Külgharjad: 1 tk.

Seadmed

  • Ergonoomiline lükkesang
  • Kahte asendisse reguleeritav lükkesang
  • Hoiustamisasend
  • Alusplaat ruumisäästlikuks hoiustamiseks
  • Pidevalt reguleeritav külghari
  • Külgharja tööriistavaba kinnitus
  • Eemaldatav prügikonteiner
Kasutusvaldkonnad
  • Koduaia ümbruse alad
  • Rajad ümber maja
  • Rajad
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
  • Kelder
Lisatarvikud
