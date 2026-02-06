Olgu kevad, suvi, sügis või talv – Kärcheri uus pühkimismasin S 6 sobib aastaringseks puhastamiseks kõikjal kodus ja aias. Pühkimismasin on efektiivne: oma võimsa rullharja, külgharja ja 670 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 2500 m² suuruse ala tunnis. Pühkimismasin on ergonoomiline: lükkesanga saab panna kahte asendisse ilma kummardumata ning seda saab optimaalselt vastavalt kasutaja kõrgusele reguleerida. Ja see on ka puhas: jäätmed kogutakse otse 38-liitrisesse jäätmekonteinerisse, mille tühjendamisel ei saa käed mustaks. Täiendavaks boonuseks on külgharja kõrguse täiendav reguleerimine, mistõttu on võimalik kohandada ka harja kontaktsurvet jäätmetega – ja saavutada optimaalsed puhastustulemused. Pühkimismasina S 6 saab täielikult kokku klappida tänu raami küljes asuvale jalgplaadile ning hoiustada ruumisäästlikult. Pühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis tänu tööriistadeta paigaldatavale külgharjale.