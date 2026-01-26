Õhupuhastaja AF 20
Kiire õhupuhastus kuni 20 m²* ruumides – H13 filtri ja aktiivsöega kompaktne õhupuhasti AF 20 eemaldab usaldusväärselt patogeenid, peentolmu, allergeenid ja lõhnad.
Täiuslik õhupuhastus väikestesse tubadesse, lastetubadesse ja üksikutesse tööruumidesse – õhupuhasti AF 20 puhastab siseõhku allergeenidest, saasteainetest ja patogeenidest oma mitmekihilise filtrisüsteemi abil. Täiendavate funktsioonide hulka kuuluvad aktiivsöe täidis, samuti ekraan, mis näitab tähtnumbriliselt PM2,5 osakeste õhukvaliteeti µg/m³, õhukvaliteeti värvikoodi kaudu, temperatuuri ja suhtelist niiskust. Õhupuhastaja on suurepärane valik ka tänu oma taimeri funktsioonile, lapselukule, öörežiimile ja ülivaiksele tööle, samuti 99,95% filtri efektiivsusele 0,3 µm osakeste jaoks ja kvaliteetsele lasersensorile automaatika jaoks. See tähendab, et automaatrežiim ja jõudlustase kohanduvad automaatselt õhusaaste tasemega. Samuti on selle filtri kasutusiga umbes üks aasta, olenevalt õhusaastest ja kasutamise intensiivsusest.
Omadused ja tulu
Filter High Protect 13Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.
Kahekordne õhu sisselaskesüsteemTänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.
EkraanNäidatakse õhu kvaliteeti µg/m³, samuti filtri ja seadme olekut.
Vaikne töö
- Sujuvalt töötavad mootorid ja ventilaatorid ning vaiksed õhukanalid.
Automaatne režiim
- Andur juhib automaatrežiimi ja kohandab jõudlust vastavalt õhukvaliteedile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Ühendusvõimsus (W)
|24
|Sobiv ruumi kõrgus (m²)
|up to 40
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|up to 220
|Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Toiteseaded
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 220 x 346
* Soovitatav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.
Seadmed
- Topeltfiltri süsteem
- Filtri vahetamise indikaator
- Õhukvaliteedi LED-ekraan
- Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
- Automaatne režiim
- Öörežiim
- Suhtelise õhuniiskuse kuva
- Taimeri programm
Kasutusvaldkonnad
- Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides
