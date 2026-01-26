Õhupuhastaja AF 20

Kiire õhupuhastus kuni 20 m²* ruumides – H13 filtri ja aktiivsöega kompaktne õhupuhasti AF 20 eemaldab usaldusväärselt patogeenid, peentolmu, allergeenid ja lõhnad.

Täiuslik õhupuhastus väikestesse tubadesse, lastetubadesse ja üksikutesse tööruumidesse – õhupuhasti AF 20 puhastab siseõhku allergeenidest, saasteainetest ja patogeenidest oma mitmekihilise filtrisüsteemi abil. Täiendavate funktsioonide hulka kuuluvad aktiivsöe täidis, samuti ekraan, mis näitab tähtnumbriliselt PM2,5 osakeste õhukvaliteeti µg/m³, õhukvaliteeti värvikoodi kaudu, temperatuuri ja suhtelist niiskust. Õhupuhastaja on suurepärane valik ka tänu oma taimeri funktsioonile, lapselukule, öörežiimile ja ülivaiksele tööle, samuti 99,95% filtri efektiivsusele 0,3 µm osakeste jaoks ja kvaliteetsele lasersensorile automaatika jaoks. See tähendab, et automaatrežiim ja jõudlustase kohanduvad automaatselt õhusaaste tasemega. Samuti on selle filtri kasutusiga umbes üks aasta, olenevalt õhusaastest ja kasutamise intensiivsusest.

Omadused ja tulu
Õhupuhastaja AF 20: Filter High Protect 13
Filter High Protect 13
Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.
Õhupuhastaja AF 20: Kahekordne õhu sisselaskesüsteem
Kahekordne õhu sisselaskesüsteem
Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.
Õhupuhastaja AF 20: Ekraan
Ekraan
Näidatakse õhu kvaliteeti µg/m³, samuti filtri ja seadme olekut.
Vaikne töö
  • Sujuvalt töötavad mootorid ja ventilaatorid ning vaiksed õhukanalid.
Automaatne režiim
  • Andur juhib automaatrežiimi ja kohandab jõudlust vastavalt õhukvaliteedile.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Ühendusvõimsus (W) 24
Sobiv ruumi kõrgus (m²) up to 40
Õhu läbilaskevõime (m³/h) up to 220
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded 3
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3
Kaal, sh pakend (kg) 4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 220 x 220 x 346

* Soovitatav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.

Seadmed

  • Topeltfiltri süsteem
  • Filtri vahetamise indikaator
  • Õhukvaliteedi LED-ekraan
  • Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
  • Automaatne režiim
  • Öörežiim
  • Suhtelise õhuniiskuse kuva
  • Taimeri programm
Õhupuhastaja AF 20
Õhupuhastaja AF 20
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.