Täiuslik õhupuhastus väikestesse tubadesse, lastetubadesse ja üksikutesse tööruumidesse – õhupuhasti AF 20 puhastab siseõhku allergeenidest, saasteainetest ja patogeenidest oma mitmekihilise filtrisüsteemi abil. Täiendavate funktsioonide hulka kuuluvad aktiivsöe täidis, samuti ekraan, mis näitab tähtnumbriliselt PM2,5 osakeste õhukvaliteeti µg/m³, õhukvaliteeti värvikoodi kaudu, temperatuuri ja suhtelist niiskust. Õhupuhastaja on suurepärane valik ka tänu oma taimeri funktsioonile, lapselukule, öörežiimile ja ülivaiksele tööle, samuti 99,95% filtri efektiivsusele 0,3 µm osakeste jaoks ja kvaliteetsele lasersensorile automaatika jaoks. See tähendab, et automaatrežiim ja jõudlustase kohanduvad automaatselt õhusaaste tasemega. Samuti on selle filtri kasutusiga umbes üks aasta, olenevalt õhusaastest ja kasutamise intensiivsusest.