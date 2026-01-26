Täiuslik õhupuhastus keskmise suurusega siseruumidesse, elutubadesse ja töökohtadesse: õhupuhasti AF 30 puhastab siseõhku allergeenidest, saasteainetest ja patogeenidest mitmekihilise filtrisüsteemi abil. Lisafunktsioonide hulka kuuluvad: aktiivsöe täidis, samuti ekraan, mis näitab tähtnumbriliselt õhukvaliteeti PM2,5 osakestes µg/m³, õhukvaliteeti värvikoodi kaudu, temperatuuri ja suhtelist niiskust. Õhupuhastaja on suurepärane valik ka tänu oma taimeri funktsioonile, lapselukule, öörežiimile ja ülivaiksele tööle, samuti 99,95% filtri efektiivsusele 0,3 µm osakeste jaoks ja kvaliteetsele lasersensorile automaatika jaoks. See tähendab, et automaatrežiim ja jõudlustase reguleeritakse automaatselt vastavalt õhusaaste astmele. Lisaks on filtri kasutusiga umbes üks aasta, olenevalt õhusaaste tasemest ja kasutamise intensiivsusest.