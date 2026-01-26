Õhupuhastaja AF 30
Lasersensortehnoloogia, automaatrežiimi, ekraani, H13 filtri ja aktiivsöe filtreerimisega õhupuhastaja AF 30 eemaldab patogeenid, peentolmu, allergeenid ja lõhnad ruumides, mille suurus on vahemikus 30–40 m².
Täiuslik õhupuhastus keskmise suurusega siseruumidesse, elutubadesse ja töökohtadesse: õhupuhasti AF 30 puhastab siseõhku allergeenidest, saasteainetest ja patogeenidest mitmekihilise filtrisüsteemi abil. Lisafunktsioonide hulka kuuluvad: aktiivsöe täidis, samuti ekraan, mis näitab tähtnumbriliselt õhukvaliteeti PM2,5 osakestes µg/m³, õhukvaliteeti värvikoodi kaudu, temperatuuri ja suhtelist niiskust. Õhupuhastaja on suurepärane valik ka tänu oma taimeri funktsioonile, lapselukule, öörežiimile ja ülivaiksele tööle, samuti 99,95% filtri efektiivsusele 0,3 µm osakeste jaoks ja kvaliteetsele lasersensorile automaatika jaoks. See tähendab, et automaatrežiim ja jõudlustase reguleeritakse automaatselt vastavalt õhusaaste astmele. Lisaks on filtri kasutusiga umbes üks aasta, olenevalt õhusaaste tasemest ja kasutamise intensiivsusest.
Omadused ja tulu
Filter High Protect 13Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.
Kahekordne õhu sisselaskesüsteemTänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.
EkraanNäidatakse õhu kvaliteeti µg/m³, samuti filtri ja seadme olekut.
Vaikne töö
- Sujuvalt töötavad mootorid ja ventilaatorid ning vaiksed õhukanalid.
Automaatne režiim
- Andur juhib automaatrežiimi ja kohandab jõudlust vastavalt õhukvaliteedile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Ühendusvõimsus (W)
|36
|Sobiv ruumi kõrgus (m²)
|up to 60
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|max. 320
|Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Toiteseaded
|5
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 260 x 486
* Soovitatav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.
Seadmed
- Topeltfiltri süsteem
- Filtri vahetamise indikaator
- Õhukvaliteedi LED-ekraan
- Temperatuurinäidik
- Suhtelise õhuniiskuse kuva
- Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
- Automaatne režiim
- Öörežiim
- Taimeri programm
