Lasersensortehnoloogia, automaatrežiimi, ekraani, H13 filtri ja aktiivsöe filtreerimisega õhupuhastaja AF 30 eemaldab patogeenid, peentolmu, allergeenid ja lõhnad ruumides, mille suurus on vahemikus 30–40 m².

Täiuslik õhupuhastus keskmise suurusega siseruumidesse, elutubadesse ja töökohtadesse: õhupuhasti AF 30 puhastab siseõhku allergeenidest, saasteainetest ja patogeenidest mitmekihilise filtrisüsteemi abil. Lisafunktsioonide hulka kuuluvad: aktiivsöe täidis, samuti ekraan, mis näitab tähtnumbriliselt õhukvaliteeti PM2,5 osakestes µg/m³, õhukvaliteeti värvikoodi kaudu, temperatuuri ja suhtelist niiskust. Õhupuhastaja on suurepärane valik ka tänu oma taimeri funktsioonile, lapselukule, öörežiimile ja ülivaiksele tööle, samuti 99,95% filtri efektiivsusele 0,3 µm osakeste jaoks ja kvaliteetsele lasersensorile automaatika jaoks. See tähendab, et automaatrežiim ja jõudlustase reguleeritakse automaatselt vastavalt õhusaaste astmele. Lisaks on filtri kasutusiga umbes üks aasta, olenevalt õhusaaste tasemest ja kasutamise intensiivsusest.

Omadused ja tulu
Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.
Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.
Näidatakse õhu kvaliteeti µg/m³, samuti filtri ja seadme olekut.
Vaikne töö
  • Sujuvalt töötavad mootorid ja ventilaatorid ning vaiksed õhukanalid.
Automaatne režiim
  • Andur juhib automaatrežiimi ja kohandab jõudlust vastavalt õhukvaliteedile.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Ühendusvõimsus (W) 36
Sobiv ruumi kõrgus (m²) up to 60
Õhu läbilaskevõime (m³/h) max. 320
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded 5
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 5,8
Kaal, sh pakend (kg) 7,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 260 x 486

* Soovitatav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.

Seadmed

  • Topeltfiltri süsteem
  • Filtri vahetamise indikaator
  • Õhukvaliteedi LED-ekraan
  • Temperatuurinäidik
  • Suhtelise õhuniiskuse kuva
  • Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
  • Automaatne režiim
  • Öörežiim
  • Taimeri programm
Kasutusvaldkonnad
  • Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides
Lisatarvikud
