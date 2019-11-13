JUHTMEVABA PÕRANDAPUHASTAJA FC 3 ABIL JÄÄB PÕRAND ALATI PUHTAKS
Tavaline mopp ei saa juhtmevabale põrandapuhastajale FC 3 kuidagi vastu. Masina pöörlevaid rullikuid niisutatakse pidevalt puhta veega, millelt kraabitakse mustus kokku ja suunatakse mustaveepaaki. Õhuke masin ulatub kergesti ka mööbli alla ning vajab väga vähe hoiuruumi. Kuna masin jätab põranda peaaegu täiesti kuivaks, sobib see kõigi kõvade põrandate puhastamiseks – isegi parketile.
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Kuidas saab põrand olla alati „just pestud“?
Pöörlevaid rullikuid niisutatakse regulaarselt puhtaveepaagist võetava puhta veega. Mustus kraabitakse rullikutelt maha ja kogutakse mustaveepaaki. See tähendab, et pesete põrandat alati puhta veega ja ei hõõru lihtsalt mustust laiali. Tõeliselt hügieeniline põrandapesu!
Eelised, mis tagavad parema tulemuse
Isepuhastustehnoloogia tagab alati täiuslikult puhta tulemuse
• Rullikuid niisutatakse regulaarselt puhta veega
• Kogutud mustuse ja vee segu suunatakse otse pustaveepaaki
• 20% puhtam tulemus*
Kerge ligipääs mööbli alla jäävale põrandapinnale
• Õhukese ehitusega toode ja pöörleva liigendiga põrandapesuotsak
• Pääseb vaevata mööbli alla ning põrandal olevate esemete servade juurde
• Peske täpselt servadeni – ideaalne puhtus kõigis nurkades ja servades
Sobib kõigile kõvadele põrandapindadele
• Sobib kõigile kõvadele põrandapindadele – sh parketile, laminaadile, kivile ja plastile
• Põrand jääb vaid veidi niiskeks, mis tähendab, et sellel võib juba kahe minuti pärast taas kõndida
• Kasutatav koos mitmesuguste põrandapesu- ja -hooldusvahenditega
Maksimaalne liikumisvabadus
• Võimas liitiumioonaku töötab 20 minutit
• Koristage seinakontaktidest sõltumatult
• Kolmeastmeline LED-ekraan näitab, kas aku vajab laadimist
Vaevatu põrandapesu
• Põrandat pesevad pöörlevad rullikud – küürida ei ole enam vaja
• Ämbri kaasas tassimine jääb tänu puhta- ja mustaveepaagile unustuste hõlma
• Tänu rullikute isepuhastusfunktsioonile ei ole enam vaja põrandapesulappi väänata
Ressursisäästlik
• 90% väiksem veekulu** – võrreldes tavapärase põrandapesuga mopi ja ämbri abil
Kasutusvideo
Kokkupanek
1) Esialgne kokkupanek
Eemaldage seade pappkastist ja pange kokku
2) Kokkupanek
Täitke mahuti (vesi + puhastusvahend) ja kinnitage rullid
3) Seadme koost lahtivõtmine ja puhastamine
• Tühjendage ja puhastage mahuti.
• Loputage seadme kaant.
• Eemaldage rullid ja peske pesumasinas.
• Pühkige rulli telge ja sisemust lapiga.
• Sisestage mahuti ja kinnitage seadmele kaas.
4) Seadme hoiustamine
• Võtke FC 3 koost lahti (AINULT SIIS, KUI PAKUTE FC 3)
• Asetage seade parkimisjaama.
• Asetage rulli ettenähtud alusele.
Puhastusvahendid ja lisatarvikud
Kärcheri põrandapesumasinatele pakutav lai valik lisatrvikuid võimaldab leida ideaalselt sobiva lahenduse iga põranda pesemiseks ja hooldamiseks. Multifuktsionaalne põrandapesuvahend sobib näiteks kõigile kõvadele põrandatele, spetsiaalsed puit- ja kivipõrandatele mõeldud pesuvahendid tagavad aga vastavate põrandatüüpide täiendava hoolduse ja kaitse.
Meie mitmekordse pinnaga mikrokiudrullikud toimivad identselt, ent on värvikoodide alusel kasutatavad erinevate tööoperatsioonide jaoks, nt kollaseid rullikuid saab kasutada vannitoas ja halle eluruumides.
Põrandapesumasin FC 5
Avastage põrandapesumasin FC 5, mis pühib põrandat ja puhastab tolmuimejaga tolmu korraga, ühe tööoperatsiooni käigus.
* * Kärcheri põrandapesumasin annab tavapärase põrandalapiga kaetud mopiga pesemisega võrreldes „pühkimise“ kategoorias kuni 20% parema tulemuse. See kehtib keskmiste puhastamise tõhususe, mustuse eemaldamise ja servade puhastamise tulemuste kohta.
**** Juhtmevaba purandapuhastaja FC 3 kasutab 60 m² põrandapinna pesemiseks (veekulu: 0,4 l) kuni 90% vähem vett kui tavapärane põrandapesu mopi ja 5 l vett sisaldava ämbriga (veekulu: 5,0 l)