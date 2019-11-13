JUHTMEVABA PÕRANDAPUHASTAJA FC 3 ABIL JÄÄB PÕRAND ALATI PUHTAKS

Tavaline mopp ei saa juhtmevabale põrandapuhastajale FC 3 kuidagi vastu. Masina pöörlevaid rullikuid niisutatakse pidevalt puhta veega, millelt kraabitakse mustus kokku ja suunatakse mustaveepaaki. Õhuke masin ulatub kergesti ka mööbli alla ning vajab väga vähe hoiuruumi. Kuna masin jätab põranda peaaegu täiesti kuivaks, sobib see kõigi kõvade põrandate puhastamiseks – isegi parketile.